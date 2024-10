アーセナルに所属する日本代表DF冨安健洋が、プレミアリーグ第7節サウサンプトン戦で今季初出場を果たした。ひざの負傷により離脱していた冨安は、84分からトーマス・パルティに代わってピッチへ。試合は3対1で終了し、アーセナルがリーグ戦2連勝を達成している。

冨安は試合後に自身のインスタグラムを更新し、プレー写真とともに「Back. Thanks for your support Gunners.(復帰。ガナーズのサポーター、サポートをありがとう)」と投稿した。コメント欄では板倉滉、橋岡大樹、田中碧、旗手怜央が絵文字で冨安の復帰を祝福。守田英正は「前だけ見ていこう」、南野拓実は「着実にただ一歩ずつ」。久保建英は「Vamos」と冨安にメッセージを送っている。

インターナショナルマッチウィークを挟み、次節アーセナルはアウェイでボーンマスと対戦する。

【投稿】冨安健洋のコメント欄に日本代表選手集結!