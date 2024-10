Instagramフォロワー数“約280万人”！バレーボールプレーヤー髙橋藍「プライベートも見せられる範囲で伝えられるように」

俳優・歌手のすみれと、実業家のHIROMIが美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信しています。今回はスペシャル回として、銀座の「Maison KOSÉ」からお届けしました。9月22日(日)、29日(日)の放送では、バレーボールプレーヤーの髙橋藍(たかはし・らん)選手が登場! ここでは、約280万人ものフォロワー数を誇る髙橋選手のInstagram事情について伺いました。髙橋選手は、当時最年少の19歳で東京2020オリンピック日本代表に選ばれ“彗星のごとく現れたニューヒーロー”として注目を集めます。大学進学後は日本代表として数々の世界大会に出場し、2021年12月からはイタリアの1部リーグ・セリエAでプレー、2023-24年シーズンには準優勝を果たします。そして、2024年7月より、国内で新たに立ち上がったトップリーグ・SVリーグのサントリーサンバーズ大阪に加入しました。HIROMI:髙橋選手は、バレーボールはもちろんですが、プライベートも積極的に発信されています。なかでもInstagram(以下:インスタ)のフォロワー数は約280万人!すみれ:えぇ!?HIROMI:昨年9月にご出演いただいたときは160万人ぐらいで……冷静に考えて、その時点でも多いのよ(苦笑)。それからオリンピック効果もあり、この1年で100万人以上も増えました!すみれ:すごい!髙橋:ありがとうございます(笑)。HIROMI:チームメイトの皆さんは(インスタについて)何か言ったりしますか?髙橋:いや……。HIROMI:だってほら、みんながあげるのと藍くんがあげるのとではちょっと……パワフルさが違うじゃない(笑)?髙橋:(笑)。みんなあまり気にしていないと思いますけど、例えば、僕がチームメイトの写真をあげたりすると、「藍がメンションしてくれたからフォロワーが100人増えたよ!」とか、ほかの選手の新規フォロワーがすごく増えるので、そういう話で盛り上がったりはしますね。HIROMI:素敵!すみれ:どんなときにインスタに写真をアップしているんですか?髙橋:“いつアップするか”とかはそこまで気にしていないですけど、練習が終わって時間があれば選手と一緒に写真を撮る、みたいな。軽い感じであげていますね(笑)。すみれ:何か心がけていることはあります?髙橋:インスタとかって、たくさんの方々に(自分を)届けられる便利なものだと思っているので、バレーボールだけじゃなくてプライベートも見せられる範囲で、ファンの方々に少しでも自分がどういう生活をしているかを伝えられればいいなと思ってあげています。HIROMI:見てくれているファンの人たちのことを考えているんですね。結構躍動感のあるお写真も多いですよね?髙橋:そうですね! 結構楽しんであげています。<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30パーソナリティ:すみれ、HIROMI番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/