ポルトガルサッカー連盟（FPF）4日、10月のUEFAネーションズリーグ（UNL）2024－25に臨むポルトガル代表メンバー23名を発表した。
9月の活動ではクロアチア代表に2－1で勝利すると、スコットランド代表にも2－1で勝利を収め、2連勝スタートを飾っているポルトガル代表。10月の活動では12日にポーランド代表と、15日にスコットランド代表との対戦を予定している。
今回の活動に向けてロベルト・マルティネス監督は23名のリストを発表。FWクリスティアーノ・ロナウドやMFブルーノ・フェルナンデスが順当に選出されたほか、MFサムエル・コスタとGKリカルド・ヴェーリョが初招集となった。
今回発表されたポルトガル代表のメンバー26名は下記の通り。
▼GK
ディオゴ・コスタ（ポルト）
ルイ・シルヴァ（ベティス／スペイン）
リカルド・ヴェーリョ（ファレンセ）
▼DF
ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ／イングランド）
アントニオ・シウヴァ（ベンフィカ）
レナト・ヴェイガ（チェルシー／イングランド）
ゴンサロ・イナシオ（スポルティング）
ジョアン・カンセロ（アル・ヒラル／サウジアラビア）
ディオゴ・ダロト（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン／フランス）
ネルソン・セメド（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
▼MF
ジョアン・パリーニャ（バイエルン／ドイツ）
ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン／フランス）
オタヴィオ（アル・ナスル／サウジアラビア）
サムエル・コスタ（マジョルカ／スペイン）
ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／フランス）
ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ベルナルド・シウバ（マンチェスター・シティ／イングランド）
ルベン・ネヴェス（アル・ヒラル／サウジアラビア）
ジョアン・フェリックス（チェルシー／イングランド）
▼FW
ラファエル・レオン（ミラン／イタリア）
フランシスコ・トリンコン（スポルティング）
フランシスコ・コンセイソン（ユヴェントス／イタリア）
ペドロ・ネト（チェルシー／イングランド）
クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）
ディオゴ・ジョッタ（リヴァプール／イングランド）