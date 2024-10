BAND-MAID、壮大な展開の新曲「Forbidden tale」MV公開

BAND-MAIDが、ニューアルバム『Epic Narratives』より、壮大な展開の新曲「Forbidden tale」のMusic Videoを公開した。

2023年にアメリカで開催された「Lollapalooza」へ日本人バンドとしてX JAPAN以来約13年ぶりに出演したガールズバンドBAND-MAID。9月25日に発売となった3年半ぶりのアルバム『Epic Narratives』が、Worldwide iTunes Album Chart(9月25日kworb調べ)では全世界8位にチャートイン。国別ではアメリカ4位、香港6位、カナダ3位、アイルランド、ノルウェーでは2位を記録するなど、全世界で上位にチャートイン。Billboard JAPAN Hot Albums 10位(10/2付週間チャート)など好発信のスタートとなった。

今回公開となった新曲「Forbidden tale」のMusic Videoは、壮大な展開がBAND-MAIDの新境地を表現しており話題となっていた楽曲。目まぐるしく展開されていく楽曲に合わせた様々なシーンが印象的な映像となっている。

また、BAND-MAID個々の活動も活性化しており、SAIKI(Vo.)が10月7日より放送開始となるTVアニメ『最凶の支援職【話術士】である俺は世界最強クランを従える』オープニングテーマ「Tactics」にゲストヴォーカルとして参加。さらに、KANAMI(Gt.)は、愛用するギターメーカーPRSのトークショー【PRS GUITARS & AMERICAN VINTAGE GUITAR SHOW】への11月17日出演も決定しており、日本でのPRS Official Artistとしても注目を集めている。

<リリース情報>

BAND-MAID

『Epic Narratives』

2024年9月25日(水)発売

https://BAND-MAID.lnk.to/EpicNarratives

=収録内容=

[CD]各形態共通

全14曲収録(新曲10曲)

1. Magie

2. Shambles アニメ「ケンガンアシュラ」Season2 EDテーマ

3. Protect You TVアニメ「グレンダイザーU」EDテーマ

4. SHOW THEM *BAND-MAID with The Warning

5. Forbidden tale

6. Bestie Incubus Mike Einziger(Gt.)との共作曲

7. Brightest star

8. Letters to you

9. The one

10. Memorable

11. Go easy

12. Toi et moi

13. TAMAYA!

14. Get to the top

[Blu-ray/DVD]

※完全生産限定盤、初回生産限定盤のみ付属

2024年5月10日開催「THE DAY OF MAID」お給仕(ライブ)映像

ご購入はこちらから:

https://band-maid.lnk.to/EpicNarratives_CD

<ライブ情報>

BAND-MAID ZEPP TOUR 2024

11月2日ZEPP NAGOYA

11月3日ZEPP OSAKA BAYSIDE

11月25日ZEPP HANEDA

11月26日ZEPP HANEDA

10月5日(土)12:00より一般発売

https://bandmaid.tokyo/contents/763114

BAND-MAID OFFICIAL HP:https://bandmaid.tokyo