スペインサッカー連盟（RFEF）は4日、今月のUEFAネーションズリーグ（UNL）に臨む同国代表のメンバーを発表した。
今夏に開催されたEURO2024で3大会ぶり4度目の優勝を果たしたスペイン代表。“欧州王者”として臨む2024－25シーズンのUNLではリーグA・グループ4に入っており、セルビア代表、スイス代表と対戦した先月の2試合を1勝1分で終えている。今月は現地時間12日にデンマーク代表、15日にセルビア代表をホームに迎える。
ルイス・デ・ラ・フエンテ監督はダニエル・カルバハル（レアル・マドリード）やペドリ（バルセロナ）、ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン）、ラミン・ヤマル（バルセロナ）ら主力を順当に選出。9月の代表活動ではメンバー外だったアルバロ・モラタ（ミラン）やミケル・メリーノ（アーセナル）、パウ・クバルシ（バルセロナ）は復帰を果たし、ペドロ・ポロ（トッテナム）は3月以来の招集となっている。
今回発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
ダビド・ラヤ（アーセナル／イングランド）
アレハンドロ・レミロ（レアル・ソシエダ）
ロベルト・サンチェス（チェルシー／イングランド）
▼DF
ダニエル・カルバハル（レアル・マドリード）
オスカル・ミンゲサ（セルタ）
ダニエル・ビビアン（アスレティック・ビルバオ）
アイメリク・ラポルテ（アル・ナスル／サウジアラビア）
パウ・トーレス（アストン・ヴィラ／イングランド）
パウ・クバルシ（バルセロナ）
マルク・ククレジャ（チェルシー／イングランド）
アレハンドロ・グリマルド（レヴァークーゼン／ドイツ）
ペドロ・ポロ（トッテナム／イングランド）
▼MF
マルティン・スビメンディ（レアル・ソシエダ）
ミケル・メリーノ（アーセナル／イングランド）
ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン／フランス）
ペドリ（バルセロナ）
アレイクス・ガルシア（レヴァークーゼン／ドイツ）
アレックス・バエナ（ビジャレアル）
▼FW
アルバロ・モラタ（ミラン／イタリア）
ラミン・ヤマル（バルセロナ）
フェラン・トーレス（バルセロナ）
ニコ・ウィリアムズ（アスレティック・ビルバオ）
ジェレミ・ピノ（ビジャレアル）
ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）
ホセル（アル・ガラファ／カタール）