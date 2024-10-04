日本ハムは4日、10月7日（月）に開幕する秋季教育リーグ「第21回みやざきフェニックス・リーグ」の参加メンバーを発表した。
同リーグにはNPB12球団に、くふうハヤテベンチャーズ静岡、四国アイランドリーグplus選抜と日本独立リーグ野球機構選抜、韓国プロ野球3球団を加えた18チームが参加。期間は10月28日（月）までで、日本ハムは宮崎県内各地で18試合を行う予定だ。
＜みやざきフェニックス・リーグ参加選手＞
【監督・コーチ】
90 稲葉篤紀
78 清水雅治
84 伊藤剛
91 金子千尋
83 浦野博司
87 佐藤友亮
75 小田智之
74 岩舘学
76 紺田敏正
【投手】
16 達孝太
19 玉井大翔
20 上原健太
29 細野晴希
32 黒木優太
40 福田俊
46 畔柳亨丞
47 鈴木健矢
51 石川直也
55 松浦慶斗
59 根本悠楓
62 宮内春輝
63 北浦竜次
93 田中瑛斗
94 福島蓮
95 柳川大晟
113 加藤大和
114 松本遼大
115 齊藤伸治
126 中山晶量
128 山本晃大
137 柿木蓮
168 松岡洸希
196 孫易磊
【捕手】
10 清水優心
27 古川裕大
33 進藤勇也
98 梅林優貴
【内野手】
3 加藤豪将
5 野村佑希
35 福田光輝
38 石井一成
39 有薗直輝
44 阪口樂
49 若林晃弘
65 明瀬諒介
111 濵田泰希
【外野手】
36 宮崎一樹
61 今川優馬
112 平田大樹
124 阿部和広
127 山口アタル
※メンバーは期間中に入れ替わる場合があります