佐野元春、名盤『ザ・サークル』30周年記念エディションより「欲望」ライブ映像公開

佐野元春が、12月18日にリリースする90年代の名盤『ザ・サークル』30周年記念エディションの収録ライブ映像より「欲望」を行公開した。

形態は豪華ボックス仕様。オリジナル・アルバムのSACD化(ハイブリッド)に加え、リマスタリングを施したリミックス/レア音源集、音楽ジャーナリストへのインタビュー映像、ミュージック・クリップ集、放送番組映像など、現在入手が困難なマテリアルを多数収録。

特に注目は、全国30都市47公演におよぶ『ザ・サークル・ツアー』の最終公演を完全収録した『The Circle Tour Final 武道館ライブ 1994.4.24』。本映像は、当時の映像をアップコンバートして再編集、高画質で新たに生まれ変わった映像と、音源はマルチテープからリミックスし、劇場版マスタリングを施し、伝説のライブの全容をほぼ完全な形で収録している。このツアーの最終公演である日本武道館で、1980年の結成から約14年活動を共にした佐野元春とザ・ハートランドは、最後のステージを迎えることになる。ロック・ライブ史に残る解散コンサート、佐野元春 with ザ・ハートランド『The Circle Tour Final 武道館ライブ』。彼らの最期の瞬間を捉えた貴重なライブ・フィルムとなっている。

さらに、未発表フォトを多数含む充実のブックレット、当時のツアーで販売されたツアーパンフレット(リサイズ版)を収録。CD2枚、Blu-ray Disc2枚を豪華特製ボックスに収納し完全生産限定盤としてリリースされる。また、この30周年特別編集版と並んで、『ザ・サークル』アナログ盤のリリースが決定。音圧を重視し充分な溝幅を確保するため2枚組、高品質サウンド仕様となる。

<リリース情報>

佐野元春 with ザ・ハートランド

『The Circle 30th Anniversary Edition(完全生産限定盤)』

️価格:¥22000+税(完全生産限定盤)

️発売日:2024年12月18日

️内容:

Disc1(CD):オリジナル・アルバム『ザ・サークル』

2016 リマスタリング音源 (by Ted Jensen)/ SACDハイブリッド仕様

(収録曲)

欲望

トゥモロウ

レイン・ガール

ウィークリー・ニュース

君を連れてゆく

新しいシャツ

彼女の隣人

ザ・サークル

エンジェル

君がいなければ

Disc2(CD):The Circle Re-mix & Alternates

レア音源、リミックス音源集

2024 リマスタリング音源 (by Matt Colton)

(収録曲)

ザ・サークル (Mark McGuire Version)

欲望 (Rescue Version)

レイン・ガール (Umbrella Version)

トゥモロウ (Manana Version)

エンジェル (Night Version)

レイン・ガール(アコースティック Ver. From CD 月と専制君主)

君がいなければ (アコースティック Ver. From CD 月と専制君主)

彼女の隣人(Original single mix version from CD THE SINGLES EPIC YEARS)

欲望(2011.6.19 国際フォーラムライブ from LIVE CD All Flowers In Time The Coyote Grand Rockestra)

君を連れてゆく(Featuring 山口 洋 2011.3.6 大阪城ホールライブ from LIVE CD All Flowers In Time The Coyote Grand Rockestra)

Disc3(BD):『The Circle Tour Final 武道館ライブ 1994.4.24』

既発DVD未収録映像含む完全収録/2024アップコンバート編集

(収録曲)

ナイトライフ

アンジェリーナ

ガラスのジェネレーション

スターダストキッズ

ダウンタウンボーイ

ハッピーマン

ストレンジデイズ

ニューエイジ

ハートビート

欲望

トゥモロウ

新しいシャツ

ザ・サークル

君を連れてゆく

レイン・ガール

99 ブルース

インディビジュアリスト

ワイルド・ハーツ

ロックンロール・ナイト

約束の橋

ヤングブラッズ

ソー・ヤング

サムデイ

新しい航海

悲しきレディオ

レインボウ・イン・マイ・ソウル

ジュジュ

スイート16

君を探している(朝が来るまで)

Disc4(BD):『ザ・サークル - 無垢の円環』

音楽ジャーナリストへのインタビュー/ミュージック・クリップ集、放送番組映像など

(ミュージック・クリップ)

欲望

ザ・サークル

レイン・ガール

(インタビュー)

望月展子(『佐野元春 The Circle of Innocence』編集長)

大竹 健(Epic/ Sony Records A&R)

萩原健太(音楽評論家)

坂元達也(プロデューサー、レコーディングエンジニア)

(放送番組映像:テレビ神奈川「LIVE y」ライブ 1993)

欲望

トゥモロウ

新しいシャツ

君を連れて行く

ウィークリー・ニュース

ザ・サークル

140頁特別編集ブックレット

論評、楽曲紹介、アーカイブ記事、写真、対談など掲載

復刻コンサート・パンフレット

当時のツアーで販売されたツアーパンフをリサイズして復刻

A2特製ポスター

フロントカバーの立ち姿フォトをあしらったポスター

予約はこちらから https://SanoMotoharu.lnk.to/TheCircle

商品ページ詳細ページ https://www.110107.com/TheCircle30th

佐野元春オフィシャルサイト https://www.moto.co.jp/