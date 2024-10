バレーボールプレーヤー髙橋藍「日やけ止めも毎日塗ったり毛穴ケアも…！」“スキンケア”を欠かさない美意識の高さを明かす

俳優・歌手のすみれと、実業家のHIROMIが美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信しています。今回はスペシャル回として、銀座の「Maison KOSÉ」からお届けしました。9月22日(日)、29日(日)の放送では、バレーボールプレーヤーの髙橋藍(たかはし・らん)選手が登場! ここでは、髙橋選手のファッション、スキンケア事情について伺った29日オンエア回の模様をお届けします。髙橋選手は、当時最年少の19歳で東京2020オリンピック日本代表に選ばれ“彗星のごとく現れたニューヒーロー”として注目を集めます。大学進学後は日本代表として数々の世界大会に出場し、2021年12月からはイタリアの1部リーグ・セリエAでプレー、2023-24年シーズンには準優勝を果たします。そして、2024年7月より、国内で新たに立ち上がったトップリーグ・SVリーグのサントリーサンバーズ大阪に加入しました。すみれ:今では髙橋選手のプライベートファッションも話題になることが多いですが、これだけ注目されているのはいかがですか?髙橋:いや……どうなんですかね(苦笑)? もともとファッションは好きでしたが、バレーボール選手なので、ファッションを意識して外に出かける機会があまりなかったんですけど、 “ファッションって面白いな”とあらためて思うようになって、気を遣うようにはなりました。すみれ:ファッションに対する意識は変わりましたか?髙橋:結構シンプルな感じが好きなので、そこに少し付け足すような感じでやっていますね。HIROMI:モデルとして撮影をされる機会もあるかと思いますが、そちらはいかがですか?髙橋:違う神経を使うので、正直“バレーをやっているほうが楽だな”って思います(苦笑)。すみれ:そうなんですか(笑)!?髙橋:本職じゃないからこそ、どうやってポージングすればいいかとか、そういうところは難しいなって思います。HIROMI:すみれさん、何か撮影のコツとか教えてあげたら?すみれ:いやいや(笑)! でも昔、カメラさんや先輩のモデルさんに言われたのは、「同じポーズでいるんじゃなくて、“カシャ、カシャ”と(シャッター音が)聞こえるたびに、表情とかポージングを少しずつ変えたほうが、いろんな写真が撮れるよ」って言われました。HIROMI:なるほどね~。でも(髙橋選手の写真を見る限り)できそうじゃない?すみれ:できていますよ!髙橋:まだまだです(笑)。HIROMI:髙橋選手は、今年2月に『雪肌精』の新アンバサダーに、4月には『ONE BY KOSÉ』の毛穴ふき取り美容液「クリアピール セラム」のキャンペーンキャラクターに就任されております!また、昨年9月にこの番組に出演いただいた際に「メディアに登場する機会が増えたので、しっかりスキンケアをするようになった」とおっしゃっていましたが、それから美容やスキンケアの面で進化したことはありますか?髙橋:クレンジングや洗顔、化粧水といった基本的なことはもちろんですが、これまでのように洗顔後にすぐ化粧水、ではなく、毛穴ふき取り美容液なども使うようになって、毎日、毛穴のケアまでしっかりするようになったり、体育館での練習の日でも、日やけ止めを毎日塗ったりとか、スキンケアはいつも心がけています。HIROMI:去年も素敵でしたけど、今年もすごく透明感が出ています。髙橋:本当ですか(笑)?すみれ:お肌がすごくきれい!髙橋:ありがとうございます。<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30パーソナリティ:すみれ、HIROMI番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/