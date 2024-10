ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation 5(PS5)用ソフトウェア『Until Dawn - 惨劇の山荘-』を2024年10月4日に発売した。PC版は、2024年10月5日より発売する。

2015年にPlaystation 4(PS4)用ソフトウェアとして発売されたホラー/アドベンチャー『Until Dawn -惨劇の山荘-』のフルリメイク作品。Unreal Engine 5によるグラフィックでフルリメイクされた手に汗握るスラッシャーホラーの世界に没入できる。

物語は、8人の若者が、1年前に仲間が2人失踪したとある山荘に、再び訪れるところから始まる。やがて山荘は恐怖に支配された逃げ場のない悪夢へと変貌していく。

発売に合わせてローンチトレーラーを公開。年齢制限があるため、視聴にはログインが必要だ。

© 2024 Sony Interactive Entertainment Europe. Until Dawn is a trademark of Sony Interactive Entertainment.