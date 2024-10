髙橋藍「テレビでいつも観ているような選手が…」パリ五輪・選手村での滞在を振り返る

俳優・歌手のすみれと、実業家のHIROMIが美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信しています。今回はスペシャル回として、銀座の「Maison KOSÉ」からお届けしました。9月22日(日)、29日(日)の放送では、バレーボールプレーヤーの髙橋藍(たかはし・らん)選手が登場! ここでは、パリオリンピックで滞在した選手村のエピソードについて伺った22日オンエア回の模様をお届けします。髙橋選手は、当時最年少の19歳で東京2020オリンピック日本代表に選ばれ“彗星のごとく現れたニューヒーロー”として注目を集めます。大学進学後は日本代表として数々の世界大会に出場し、2021年12月からはイタリアの1部リーグ・セリエAでプレー、2023-24年シーズンには準優勝を果たします。そして、2024年7月より、国内の新たに立ち上がったトップリーグ・SVリーグのサントリーサンバーズ大阪に加入しました。HIROMI:髙橋選手のInstagramを拝見すると、パリに到着してからめちゃくちゃ自撮りして楽しんでいる様子が公開されていました。すみれ:(ほかの日本代表選手たちとも)仲が良さそうでしたよね!髙橋:仲はめちゃくちゃいいですね(笑)。HIROMI:パリ滞在中は何をされていたのですか?髙橋:まず、選手村が散歩できるぐらい広かったので、お土産を買ったり、近くのカフェに行ったりしました。HIROMI:カフェ……高そうですね(苦笑)?髙橋:いえ、選手村内はすべて無料なんです。HIROMI:そうなんだ!髙橋:だから、コーヒーも飲み放題だし、ハンバーガーやフランスパンも(無料で)食べられました。HIROMI:おいしかったですか?髙橋:おいしかったです! でも、フランスパンはすぐになくなっちゃうので、早い時間から並ばないとゲットできませんでした。HIROMI:楽しそう! ちなみにパリに行ったのは初めてですか?髙橋:フランスには行ったことがあるんですけど、パリに滞在するのは初めてでした。HIROMI:一番テンションが上がった出来事は何でしたか?髙橋:家族が観に来ていたんですけど、(準々決勝で惜敗した)イタリア戦後に1日オフがあってから帰国するスケジュールだったので、オフの時間を使って家族とパリの街を散策しました。エッフェル塔や凱旋門、シャンゼリゼ通りを巡ったことが非常に楽しくて、リフレッシュにもなって良かったです。すみれ:フランスで何が一番おいしかったですか?髙橋:シャンゼリゼ通りの近くでアヒルのお肉を食べたんですよ、それがおいしかったです。すみれ:ステキ~!(パリに)行きたくなりますね!HIROMI:選手村には競技が違う選手もいらっしゃったと思いますが、そういう方々との交流はありましたか?髙橋:日本の選手団が泊まる棟があるんですけど、選手たちが自由に話せるスペースがあって、そこにはテレビでいつも観ているような選手がいたりと、交流できる環境はたくさんありました。HIROMI:それはオリンピックならではですね。ほかの競技の選手たちが集まる機会ってあまりないですものね。髙橋:そうですね。ほかの(競技の)選手と少し話すだけでも意識の高さだったり、学びもあるのですごくいい環境でした。<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30amパーソナリティ:すみれ、HIROMI番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/