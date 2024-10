GLAY、未発売曲が高杉真宙＆柄本時生主演ドラマ主題歌に決定

GLAYの10月9日にリリースする最新アルバム『Back To The Pops』収録曲「Beautiful like you」が、HBC北海道放送 連続ドラマ『三笠のキングと、あと数人』の主題歌に決定した。

【写真】TERU、撮り下ろし写真

本作の主演は、期待の若手俳優・高杉真宙と柄本時生。現代社会で生きづらさを抱えた地元出身の若者達が、盆踊りで巻き起こす騒動とほろ苦い恋物語をベースに、新しい地域のあり方を考え、若者が町と共に成長していく地方と人の創生がテーマの、オリジナルストーリー。

そして主題歌となる「Beautiful like you」はライブでは披露したことあるが、音源としては未発表であり、ファンの間では”隠れた名曲”として語り継がれていた。真摯な愛を感じさせる雄大なバラードであり、今後のGLAYの新たな代表曲を予感させる1曲となっているとのこと。

■TAKURO(GLAY) コメント

今作はライブではお披露目してきましたが、これまで正式なリリースをしておらず、大切に温めてきました。

ドラマの台本を読んで、歌の世界観とドラマのストーリーがまさにぴったりだと思い、GLAYの故郷・北海道を代表するメディアであるHBCさんからのオファーにお応えさせていただきました。

新アルバムはGLAYとしてのPopsを様々な角度から詰め込んだ一枚に仕上がっています。

是非ご期待下さい。

■高杉 真宙 コメント

勇気をくれるような、背中を押してくれるような曲だと思い、撮影中に感じていた北海道の澄んだ空気に包まれた気持ちになりました。

撮影での大変だった日々、楽しかった日々を思い出し、また更に頑張っていこう、前に進もう。と背中を押してもらえるような楽曲です。

ドラマと一緒に流れる日がくるのを楽しみにしています!

■柄本 時生 コメント

楽曲を聴かせていただき、一ヶ月ほど北海道の三笠市でロケをしていたのですが、その時を思い出す、原風景を感じるようでした。

素敵な歌詞、曲が主題歌の作品でお仕事することができて嬉しいです。

ありがとうございました。

<リリース情報>

GLAY

17th Album『Back To The Pops』

特設サイト https://www.glay.co.jp/feature/17thalbum_backtothepops

発売日 2024年10月9日(水)

形態/価格/品番

・G-DIRECT限定盤 / 18095円(税込)/ LSGC-0011

・CD+DVD / 6710円(税込)/ PCCN-00063

・CD ONLY / 3850円(税込)/ PCCN-00064

=CD収録内容= ※全形態共通

1. Romance Rose

2. Buddy

3. シェア ※HBA創業60周年記念TVCMソング

4. さよならはやさしく ※NHK北海道『北海道道』テーマ曲

5. 会心ノ一撃 ※TVアニメ『グレンダイザーU』OP

6. 海峡の街にて

7. BRIGHTEN UP

8. V.

9. Beautiful like you ※HBC北海道放送 連続ドラマ『三笠のキングと、あと数人』主題歌

10. whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)-

11. その恋は綺麗な形をしていない

12. なんて野蛮にECSTASY

13. シャルロ

14. Back Home With Mrs.Snowman

予約はこちらから:https://GLAY.lnk.to/BackToThePops_CD