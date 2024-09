Mrs. GREEN APPLE若井「自分のルーツ、好きな文化や音楽を服に落とし込む」オシャレをするうえで大切にしていることとは!?

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。9月23日(月・振休)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられた相談に若井先生が答える「教えて若井先生!」の授業(放送)をおこないました。私には2歳違いの弟がいます。今までおしゃれに興味がなかったのに、最近になって意識をし始めたみたいで、「買い物一緒に着いてきて」と誘ってきたり「どういう服がおしゃれかな?」と聞いてきたりします。ただ、私は男子のおしゃれがよくわかりません。「ひろぱ(若井)はミセスのおしゃれ番長だから参考にしてみたら?」と言ったところ、今度は「どうやったらひろぱになれる?」と毎日のように聞いてくるようになってしまいました。若井先生! ぜひご本人からおしゃれ男子の極意を教えてください!(16歳)若井:どうしたら俺になれるか……俺らしさを求めているってこと? 逆に聞きたいけど、俺らしさって何?大森:いや、それを答えちゃうと若井先生への質問じゃなくなっちゃうんで。責任を持ってお答えください! おしゃれをするうえで大事にしていることはなんですか?若井:おしゃれか……自分のルーツだったりを服に落とし込んだり。大森:ブリティッシュなバンドが好きだから、だよね?若井:そうそう! 好きな文化、好きな音楽とかもそうですし、そのスタイルを服に落とし込んだらいいんじゃないかな。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/