東京ヤクルトスワローズ　2024年の戦力外通告　現役引退　現役引退　自由…

プロ野球最新情報



球界に入る者もいれば、一方で球界を去る者もいる。今年もプロ野球界で長らく活躍した選手たちが、現役引退を表明。惜しまれながらもユニフォームを脱ぐこととなった。ここでは、東京ヤクルトスワローズが発表した今季の戦力外通告、現役引退、自由契約、退団選手、移籍情報などの一覧をまとめている。（※は育成選手。発表され次第更新）







今シーズンのセ・リーグはDAZNで生中継！

月額1270円お得に観るなら［PR］





引退表明













日付

球団

選手

ポジション





9月13日

ヤクルト

青木宣親

外野手





9月25日

ヤクルト

山崎晃大朗

外野手



















自由契約













日付

球団

選手

ポジション



















退団発表













日付

球団

選手

ポジション



















戦力外通告













日付

球団

選手

ポジション





9月30日

巨人

菊田拡和

内野手





9月30日

ヤクルト

嘉弥真新也

投手





9月30日

ヤクルト

尾仲祐哉

投手





9月30日

ヤクルト

三ツ俣大樹

内野手





9月30日

ヤクルト

近藤弘樹※

投手





9月30日

ヤクルト

嘉手刈浩太※

投手





9月30日

ヤクルト

下慎之介※

投手





9月30日

ヤクルト

フェリペ※

捕手



















移籍情報













日付

球団

選手

ポジション





























【了】