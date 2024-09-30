東京ヤクルトスワローズ　2024年の戦力外通告　現役引退　現役引退　自由…

プロ野球最新情報
球界に入る者もいれば、一方で球界を去る者もいる。今年もプロ野球界で長らく活躍した選手たちが、現役引退を表明。惜しまれながらもユニフォームを脱ぐこととなった。ここでは、東京ヤクルトスワローズが発表した今季の戦力外通告、現役引退、自由契約、退団選手、移籍情報などの一覧をまとめている。（※は育成選手。発表され次第更新）
今シーズンのセ・リーグはDAZNで生中継！
月額1270円お得に観るなら［PR］
引退表明
日付
球団
選手
ポジション
9月13日
ヤクルト
青木宣親
外野手
9月25日
ヤクルト
山崎晃大朗
外野手
自由契約
日付
球団
選手
ポジション
退団発表
日付
球団
選手
ポジション
戦力外通告
日付
球団
選手
ポジション
9月30日
巨人
菊田拡和
内野手
9月30日
ヤクルト
嘉弥真新也
投手
9月30日
ヤクルト
尾仲祐哉
投手
9月30日
ヤクルト
三ツ俣大樹
内野手
9月30日
ヤクルト
近藤弘樹※
投手
9月30日
ヤクルト
嘉手刈浩太※
投手
9月30日
ヤクルト
下慎之介※
投手
9月30日
ヤクルト
フェリペ※
捕手
移籍情報
日付
球団
選手
ポジション
【了】