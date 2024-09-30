宮川大河原作によるTVアニメ「多数欠」第2クールの追加キャスト、メインビジュアルが公開された。

連続2クールで放送中の「多数欠」。追加キャストとして、常に好戦的な賀来戦役を石谷春貴、生真面目で女王に心酔している睦月冬哉役を梶原岳人、わんぱくな男の子・嘉藤騎士役を徳井青空、不良グループのリーダー・深見傭平役を中島ヨシキが担当。また女王配下でありながら、不可解な動きを見せる大学生・平山義明役を大塚剛央が演じる。メインビジュアルには頼音と皇帝、その後ろに新たな登場人物たちの姿が描かれた。

“多数派が失われる”過酷な生き残りゲーム・多数欠に突如巻き込まれた少年少女たちの奮闘を描く「多数欠」。アニメでは監督・シリーズ構成を佐藤竜雄、キャラクターデザインを林奈美、音楽をR・O・N、制作をサテライトが手がける。

TVアニメ「多数欠」

放送情報

日本テレビ：毎週火曜日25:59～

BS日テレ：毎週水曜日24:00～

RAB青森放送：毎週水曜日25:24～

AT-X：毎週木曜日22:30～ ※リピート放送あり、毎週月曜日10:30～、毎週水曜日16:30～

配信情報

dアニメストア、Hulu：毎週火曜日26:30～

スタッフ

原作：宮川大河（コミックスマート「GANMA!」連載）

監督・シリーズ構成：佐藤竜雄

キャラクターデザイン：林奈美

副監督：濱崎徹

美術設定：滝口勝久（スタジオちゅーりっぷ）

美術監督：鈴木大介（スタジオちゅーりっぷ）

色彩設定：長谷川美穂（緋和）

撮影監督：志村豪（T2studio）

編集：松本秀治

デザインワークス：山根裕二郎（いなほ）

音響監督：立石弥生

音響効果：出雲範子

音響制作：チームカワドン

音楽：R・O・N

アニメーション制作：サテライト

キャスト

成田実篤：上村祐翔

藤代紗綾：永瀬アンナ

王野頼音：熊谷俊輝

一之瀬龍太：浦和希

佐藤一彦：大鈴功起

神臣：三上枝織

国後依恋：中島由貴

八木橋藤十郎：小野大輔

須藤良平：笠間淳

篠崎宗太郎：森嶋秀太

護国鳳天寺暴麟丸：藍原ことみ

鈴木理科：青木志貴

相馬隼人：熊谷健太郎

二本柳周示：丹羽哲士

賀来戦：石谷春貴

月岡めぐる：相羽あいな

睦月冬哉：梶原岳人

嘉藤騎士：徳井青空

蛯名光：鈴代紗弓

深見傭平：中島ヨシキ

平山義明：大塚剛央

入賀煉：KENN

御堂密：津田健次郎

皇帝：寺崎裕香

葛西甲斐：川島如恵留

セラフィエル：白井悠介

霧島輝：石川界人

如月麻里亜：日笠陽子

(c)宮川大河／COMICSMART INC.／多数欠製作委員会