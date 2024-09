アニメ映画「ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い」の日本版ポスタービジュアルが公開された。

12月27日に劇場公開される「ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い」は、「ロード・オブ・ザ・リング」の200年前を描くオリジナル長編アニメーション。騎士の国・ローハンを舞台に、滅亡の危機に瀕した王国の運命を託された若き王女・ヘラの戦いの物語が展開される。監督は「東のエデン」などの神山健治が担当している。

日本版ポスタービジュアルには、剣と盾を構えながら勇ましく佇み、ローハンの騎士たちを従えるヘラが中心に描かれた。ビジュアル上部では、ヘラの父親でありローハンの民を統べる偉大な王・ヘルム王と、ヘラの幼なじみでありながらローハンの民と敵対関係になる王国の脅威・ウルフが背を向け合っている。背景には角笛城や大鷲も収められた。同ビジュアルは、アニメ制作を手がけるStudio Sola Entertainmentが手がけている。

10月11日にはムビチケ前売券の販売がスタート。全国の上映劇場にて1600円で販売される。

アニメ映画「ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い」

THE LORD OF THE RINGS:THE WAR OF THE ROHIRRIM(原題)

スタッフ

監督:神山健治

製作:フィリッパ・ボウエン、ジェイソン・デマルコ、ジョセフ・チョウ

製作総指揮:フラン・ウォルシュ、ピーター・ジャクソン、サム・レジスター、キャロリン・ブラックウッド、トビー・エメリッヒ

脚本:ジェフリー・アディス&ウィル・マシューズ、フィービー・ギッティンズ&アーティ・パパゲオルジョウ

ストーリー:アディス&マシューズ、フィリッパ・ボウエン

配給:ワーナー・ブラザース映画

日本語吹替版キャスト

ヘルム王:市村正親

王女ヘラ:小芝風花

ウルフ:津田健次郎

オルウィン:本田貴子

ロット:村治学

リーフ:田谷隼

字幕版キャスト

ヘルム王:ブライアン・コックス

王女ヘラ:ガイア・ワイズ

ウルフ:ルーク・パスクァリーノ

オルウィン:ミランダ・オットー

ほか

