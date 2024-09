2024明治安田J3リーグ第30節が、28日から29日にかけて各地で開催された。

前節終了時点で勝ち点「69」を積み上げ、首位を独走する大宮アルディージャは、ホームで6位のSC相模原と対戦。試合は立ち上がりの13分、ボックス右から徳永裕大が強烈なダイレクトボレーを叩き込み、相模原が先手を取る。このまま後半へ折り返したが、大宮は50分にゴール前のルーズボールをファビアン・ゴンザレスが押し込んで同点に追いつくと、62分にはオウンゴールで逆転に成功。勢いに乗った大宮は69分に和田拓也が狙い澄ましたミドルシュートでゴールネットを揺らすと、88分には小島幹敏が左足シュートを沈め、終わってみれば4-1と快勝。3連勝、10戦負けなしとした。

自動昇格圏内の2位につけるFC今治は、ウェズレイ・タンキがハットトリックと大車輪の活躍を披露し、12位のヴァンラーレ八戸を3-1で撃破。3試合ぶりに白星を飾った。その今治を勝ち点差「1」で追いかける3位のカターレ富山は、ホームでのカマタマーレ讃岐戦で1-2とビハインドのまま後半アディショナルタイムに突入したものの、終盤に末木裕也が劇的同点弾。2-2とドローに持ち込むことに成功したが、今治との勝ち点差は「3」に広がっている。

熾烈を極める昇格プレーオフ出場権争いでは、4位のギラヴァンツ北九州が、最下位に沈むいわてグルージャ盛岡に1-3と敗北。前節に連敗を「4」で止めた5位のアスルクラロ沼津は、19位のY.S.C.C.横浜をホームに迎え、2-0と快勝した。6試合ぶりの白星で、北九州を抜いて4位に浮上している。

6位の相模原が大宮に敗れたことで、AC長野パルセイロとの一戦をスコアレスドローで終えた福島ユナイテッドFCはプレーオフ出場圏内の6位に浮上。奈良クラブと1-1で引き分けた松本山雅FCも7位まで順位を上げ、相模原は得失点差により8位まで転落した。

3連勝中の13位ガイナーレ鳥取と、直近5試合を4勝1分と無敗で駆け抜けているテゲバジャーロ宮崎の対戦は、2-0と宮崎に軍配。好調なチーム同士の一戦を制し、徐々に上との勝ち点差を縮めている。

今節の試合結果、今節終了時点での順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第30節

▼9月28日(土)

大宮アルディージャ 4-1 SC相模原

FC岐阜 1-0 ツエーゲン金沢

FC今治 3-1 ヴァンラーレ八戸

FC琉球 1-1 FC大阪

▼9月29日(日)

福島ユナイテッドFC 0-0 AC長野パルセイロ

いわてグルージャ盛岡 3-1 ギラヴァンツ北九州

松本山雅FC 1-1 奈良クラブ

アスルクラロ沼津 2-0 Y.S.C.C.横浜

カターレ富山 2-2 カマタマーレ讃岐

テゲバジャーロ宮崎 2-0 ガイナーレ鳥取

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 大宮(72/+38)

2位 今治(56/+17)

3位 富山(53/+18)

4位 沼津(47/+11)

5位 北九州(45/+2)

6位 福島(43/+11)

7位 松本(43/+7)

8位 相模原(43/+3)

9位 FC大阪(42/+6)

10位 金沢(41/-1)

11位 琉球(41/-4)

12位 八戸(39/-1)

13位 鳥取(37/-13)

14位 岐阜(36/-5)

15位 讃岐(32/-3)

16位 長野(32/-9)

17位 宮崎(32/-9)

18位 奈良(29/-13)

19位 YS横浜(28/-20)

20位 岩手(21/-35)

◆■第31節の対戦カード

▼10月4日(金)

19:00 FC大阪 vs 岩手

▼10月5日(土)

14:00 YS横浜 vs 琉球

14:00 奈良 vs 大宮

16:30 長野 vs 松本

▼10月6日(日)

12:55 富山 vs 今治

13:00 八戸 vs 沼津

13:00 福島 vs 岐阜

14:00 相模原 vs 北九州

14:00 金沢 vs 宮崎

14:00 讃岐 vs 鳥取

【ハイライト動画】首位大宮は鮮やか4発逆転勝利