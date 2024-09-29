依子原作によるTVドラマ「シュガードッグライフ」のBlu-ray BOXが、2025年1月29日に発売される。

「シュガードッグライフ」は、孤独を抱える料理上手な大学生・桜庭唯純と、天然たらしなおまわりさん・天沢恭丞が、“おうちごはん”を通して仲を深めていく“癒し系BL”。原作はgateau（一迅社）で連載され、単行本全1巻が刊行されている。8月より放送されたドラマは唯純役を田中洸希（SUPER★DRAGON）、天沢役を多和田任益が務め、本日最終回を迎えた。

Blu-ray BOXの価格は税込2万1560円。本編ディスク3枚と特典ディスク1枚の4枚組で、全9話と映像特典のメイキングが収録される。また封入特典としてブックレットが用意された。

ドラマ「シュガードッグライフ」

放送情報

テレビ朝日：2024年8月3日（土）より毎週土曜日26:30～

ABCテレビ：2024年8月4日（日）より毎週日曜日23:55～

配信情報

見逃し配信（ABCテレビ放送後）：TVer、ABEMA

スタッフ

原作：依子「シュガードッグライフ」（一迅社）

脚本：髙橋幹子、下亜友美、上野詩織、生﨑文乃

監督：本田隆一、大内隆弘、佐々木梢

音楽：小山絵里奈

プロデューサー：寺川真未、山本あづる、佐々木梢、近見哲平

制作プロダクション：テレパック

制作著作：ABC

キャスト

田中洸希（SUPER★DRAGON）、多和田任益