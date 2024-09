佐々木彩夏(ももいろクローバーZ)が昨日9月28日に東京・Zepp Haneda(TOKYO)にて、ソロツアー「AYAKA NATION Special Edition『VIP ROOM A+』」の千秋楽公演を開催した。

東名阪のZeppで実施された今回の「AYAKA NATION」。「特別なゲストだけが招待される秘密の部屋」がテーマとなった今回は、佐々木のパブリックイメージとは異なる、モノクロにピンクをアクセントカラーにした大人っぽい雰囲気のツアービジュアルにプニノフ(佐々木彩夏ファンの呼称)の期待も高まっていた。またこの公演は、ニコニコ生放送のアイドル専門チャンネル「ニコドル」でも生配信された。

ポールダンスやトゥワークで大人の魅力を発揮

開演前には指示があるまでペンライトの使用を控えるよう場内アナウンスがあり、ピンク一色でおなじみの「AYAKA NATION」のフロアが真っ暗に。ステージにセクシーな衣装をまとったダンサーたちが登場し、続いてカーテンが左右に開くと、ポールに絡みついた佐々木が現れた。ブラックとビビッドピンクのコルセットドレスを着た佐々木は、ポールをつかんでぐるぐると回りながら「Lady Cat」を妖艶に披露し、このツアーのために用意したスペシャルなステージでプニノフを驚かせる。今回のツアーのテーマ曲「Ladybird」では、艶っぽく歌いながらトゥワークダンスでもプニノフを魅了。続く「Bunny Gone Bad」では、屈強なダンサーを従えてソファーの上でヘヴィなメタルサウンドを乗りこなした。

DJ A-RINのプレイにフロアは爆アゲ

ステージ上でパーカーワンピースに着替えた佐々木は、ヘッドフォンを装着し、DJ A-RIN TIMEのコーナーをスタート。ペンライトの使用も解禁され、プニノフたちはピンクのペンライトを振りながら、彼女が次々とスピンする、ももクロ楽曲の数々に大いに沸いた。スペシャルなミックスで届けられた「Z女戦争」「サラバ、愛しき悲しみたちよ」「DECORATION」で、佐々木が持ち前のダンススキルを存分に発揮すると、フロアの盛り上がりが加速していく。

ももクロの最新アルバム「イドラ」収録の「桃照桃神」を披露したあと、「リバイバル」でさわやかな風を吹かせ、クラップで一体感を作り上げた佐々木。女性ダンサーとともにキュートな魅力を振りまいた「Girls Meeting」まで一気に駆け抜け、一度ステージから姿を消した。

バラードにうっとり…そしてフィナーレへ

アッパーな前半戦が終わり、パープルのドレスに着替えた佐々木はバラード曲「Memories, Stories」で透き通った歌声を響かせ、熱く盛り上がっていたフロアをクールダウン。「イドラ」の収録曲「追憶のファンファーレ」では、ダンサーとのコンビネーションダンスで楽曲の世界観を演出した。

ネクタイにサスペンダーというマニッシュな要素を取り入れた衣装に網タイツを合わせた佐々木は「レディ・メイ」を披露。続く「Guns N' Diamond」では、ステッキを手にダンサーたちと一列になって踊り、華やかなパフォーマンスでライブをクライマックスへと導く。本編ラストを飾ったのは「ロードショー」。アッパーなサウンドに乗ってダンサーたちと踊りまくり、最後はポールに登って笑顔で手を振った。

ひと味もふた味も違う『AYAKA NATION』

MCもほぼなくノンストップで駆け抜けた本編が終わると、客席から「佐々木コール」が沸き起こる。ツアーグッズをリメイクした衣装に着替えてステージに舞い戻った佐々木は「あーりんは反抗期!」でライブを再開。この曲では「SPECIAL VIP CARD」を手に入れた“超VIP”なプニノフをステージに呼び込み、1人だけに向けて歌う演出も行われた。小学生の頃からももクロが大好きだという24歳のファンは、感涙しながらも佐々木への愛を伝え、2人で写真を撮ってステージを降りた。

超VIPプニノフを送り出した佐々木は、初挑戦となったポールダンスについて「鉄棒もできなければ、跳び箱も飛んだふりをして後ろに並んだり、マット運動も前転ばっかりがうまくなったり……ひさしぶりにがんばりました。目標があるからがんばれた」とこのツアーのためにポールダンスの練習に励み、その成果を来場者に見せられたことを喜ぶ。またCreepy NutsのDJ松永を参考にしたというDJコーナーや初めてダンサーを迎えたソロコンサートができたことへの充実感も語り、「いつもの『AYAKA NATION』とはひと味もふた味も違う」と満足そうに語った。

ここまで来たら10回を目指したい

「あーりんはあーりん♡」でかわいらしさを爆発させた佐々木は、「空でも虹でも星でもない」でプニノフに“あーりんがとう”の気持ちを伝える。その後、ニコ生のコメントなどを読みながらプニノフとの交流を楽しみ、最後に「だって あーりんなんだもーん☆」を披露。最後のMCでは「年1回のソロコンも気付けば8回目。まさか8回もやらせてもらえると思っていなかったし、ここまで来たら10回を目指したい」と語り、名残惜しそうにステージをあとにした。

なお「Welcome to AYAKA NATION Special Edition『VIP ROOM A+』」の模様は、10月13日18:30よりニコ生のアイドル専門チャンネル「ニコドル」で再放送される。

セットリスト

Welcome to AYAKA NATION Special Edition「VIP ROOM A+」

01. Lady Cat

02. Ladybird

03. Bunny Gone Bad

04. A-RIN NEW SCHOOL HIP HOP メドレー(produced by A.G.O.)(Z女戦争~サラバ、愛しき悲しみたちよ~DECORATION~Z女戦争)

05. 桃照桃神

06. リバイバル

07. Girls Meeting

08. Memories, Stories

09. 追憶のファンファーレ

10. レディ・メイ

11. Guns N' Diamond

12. ロードショー

<アンコール>

13. あーりんは反抗期!

14. あーりんはあーりん♡

15. 空でも虹でも星でもない

16. だって あーりんなんだもーん☆