Prime Videoで独占配信されている恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』シーズン2。同番組に出演した女性陣(ゆづき、ミヅキ、エリカ、もも、ユキコ)に話を聞いた。
（オススメ動画）
🎬【ラブトラ2】指原莉乃、恋愛相談に容赦なく回答 麒麟川島＆シソンヌ長谷川もタジタジ『ラブ トランジット』 シーズン 2 配信記念マスコミイベント
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🎬【ラブトラ2】指原莉乃＆麒麟川島、シソンヌ長谷川の“元カノエピソード”にン引き「キモい」『ラブ トランジット』 シーズン 2 配信記念マスコミイベント
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🎬【ラブトラ2】麒麟川島、秀逸な感想に指原莉乃ら爆笑 恋愛リアリティーショーデビュー『ラブ トランジット』 シーズン 2 配信記念マスコミイベント
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🎬【ネタバレあり】あみ&こうへい、『ラブトランジット』に参加した理由は？近況も明かす
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