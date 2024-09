Mrs. GREEN APPLE大森元貴“28歳の抱負”を語る「ダンディーな大人、かっこよくなりたい」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。9月16日(月・祝)の放送では、9月14日に28歳の誕生日を迎えた大森が「28歳の抱負」を語りました。――番組の前半では、藤澤と若井がそれぞれが思う「大森のすごいところ」を発表。1つ目は若井の「体幹がすごい!」。2つ目は藤澤の「低音がすごい!」。3つ目は若井の「笑い声がすごい!」。4つ目は藤澤の「ネタバレがすごい!」でした。若井:改めて、28歳をどんな年にしたいですか?大森:28は、もう大人じゃないですか! ダンディーな大人っていうことで、かっこよくなりたいなと思っているんで。笑い声とかおしとやかに。私生活とか見えないミステリアスな、口数も少なく、常にひょうひょうとしてる、かっこいい感じを。若井:自分で言っちゃうのがダサいから! 言葉にしないのがかっこいいのに!大森:ははははは。藤澤:笑い方めっちゃ意識してる(笑)。大森:もっと楽しめるっていうか、もっと嬉しいはずの回だった! こういう機会にしか素直になれない2人なはずなのに!若井:なんか違うのよ! こんなはずじゃなかったのよ(笑)!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/