Mrs. GREEN APPLE藤澤 ボーカル大森の“声”を褒めちぎる!?「ファルセット、いわゆる裏声と呼ばれる声もめちゃくちゃ厚みがある」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。9月16日(月・祝)の放送では、9月14日に28歳の誕生日を迎えた大森を“褒めちぎる”授業(放送)をおこないました。――番組前半で若井が発表した大森のすごいところ、1つ目は「体幹がすごい!」。2つ目は……!?藤澤:じゃあ次は、僕のターンです! 2つ目は……「低音がすごい!」大森:逆にね! 高音って言われがちだけど!藤澤:ちょっとキャッチーにするために「低音がすごい」と言いましたけども、もっと言うと「倍音がすごい」んですよ!大森:うれしい!藤澤:倍音って、声に乗っかってる響きとか厚みとか、大きい声を出してなくても「この人の声伝わってくるな」とか「言葉が入ってくるな」みたいな、そういう人の声とかのことなんだけどさ。ファルセット、いわゆる裏声と呼ばれる声もめちゃくちゃ厚みがあるから、倍音がすごい! 自分でボイトレにめちゃくちゃ行ったりとか、そういうわけではないでしょ?大森:ない! ボイトレは自分が必要になったと思ったときに行けばいいかなと思っていて。今はまだ自分の体のことで素直にいってるから。ありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/