MY HERO PROJECT第2弾グループ「VIGU」結成、テーマは「すべての垣根を破壊する」

北爪さくら率いる6人組ガールズグループRIRYDAYに続き、MY HERO PROJECTより新たなるグループ「VIGU」の結成がアナウンスされた。

【写真を見る】VIGUのメンバー(全8枚)

「MY HERO PROJECT」は、ヒロインではなくヒーローとして、同年代の女の子を中心に多種多様なリスナーの憧れとなるリアルな存在・アーティストを次々と輩出していくプロジェクト。

同プロジェクト第2弾となるVIGUは、HONO(黒川穂香)、AYA(藤本彩花)、YUME、新人のRAREから成る4人組ガールズグループ。

今回の発表とともに、アートディレクターの吉良進太郎、フォトグラファーのフジイセイヤが手がけたメインビジュアルが公開、グローバルアーティストであるBull$EyE、Born.Crushのタッグがサウンドプロデュースした楽曲のティザー映像もVIGUオフィシャルInstagram、MY HERO PROJECT TikTok、YouTubeチャンネルにて公開となった。

メンバーのHONOが全曲の作詞やコレオを担当し、「すべての垣根を破壊する」をテーマに、常に焦燥感を抱え、性急な世界観、唯一無二のアイデンティティ、ガールズグループやジャンルの枠に捉われない表現、活動を予定している。

グループの初お披露目は、10月17日(木)のEX THEATER ROPPONGI公演。「Finally!! The Hero Has Come Back To...」と題し、MY HERO PROJECT初の主催公演として開催される。violent ill gf(GIRL FRIEND)u(YOU)の由来の元、「VIGU SHOW TIME」のフレーズを掲げ、暴力的でエモーショナルなパフォーマンスを行う。最初の目撃者になるチャンスはこの一度きり。

本日よりチケット第三次先行がスタートする。

▪HONO コメント

みなさん、初めましてVIGUのHONOです。

まず最初に、大勢の人から尊敬され、愛されるような人間になり、アーティストになることを約束します。

そして、VIGU1人1人の世界観と、音楽をお届けし、アーティストとは何かをお伝えしたいと思っています。

私は、昔から正義感が強すぎてたくさん空回りをしてきました。

簡単に言えば生きるのが下手です。

"自分より他人優先"

これは今もずっと変わっていなくて、もっと賢く生きれたらなと思う事もこれまでたくさんありました。

VIGUとして今後何を伝えたいか。

私達は、ただ単に1人1人の今までの人生や、経験を音楽にして、誰かを助けたり、励ましたりできたらいいなと思っています。

VIGUのメンバーのHONOとして何を伝えたいか。

私は、"誰かの基準に合わせて生きるな"。

これを伝えたいと思っています。

今まで、何度かメディアに出る機会がありましたが、その度に、私や家族が見たら傷つく容姿に対するコメント、実力はあるのに…アイドル向きの顔ではないよね。

当時は自分の顔に自信がなかったので、それを言われた時自分の顔が大嫌いになった時期もあります。

でもそんな時期を過ごしていき、自信もなくしていく中で、急にふと感じたことは、だから何?です。

どうして、ステージに立つ人は顔が整っていなきゃいけないの?

どうして、顔が整っていないとパフォーマンスを見てくれないの?

そんなの誰が決めたんですか?

私のパフォーマンスを見て、何かを感じてくれる人が絶対いるはずだって思っていたのに、みんなが見るのは、見た目。

アイドルはこうあるべき。とか

顔が可愛くないとなれない。とか

その固定概念のせいで、自信をなくしたり、目指すのをやめようって思う子達もいると思います。

私は、誰かが周りの目を気にして着飾ったって可愛いとは思えません。

あなたそのものが見たいから。

自分が思う、可愛い、かっこいいを。

万人受けする生き方より、

自分の人生を生きて欲しいです。

そんな想いも込めながら、私が先頭に立って、みんなが一歩を踏み出せるような原動力になりたいなと思っています。

これまで黒川穂香と言う人生を生きてみて感じたことは、生まれ変わっても黒川穂香の人生を歩みたいと言うことです。

今までたくさん色んな事がありました。19年間の半分ぐらい怒ってるか泣いてるかのどっちかだったと思います。

私がもしこの夢を目指していなければ、こんな感情にも、考えにもならなかったのかなと思うと、この道を歩んできてよかったなと思います。

改めてVIGUのHONOとして、リスタートしたいと思います。

よろしくお願いします。

▪YUME コメント

改めまして、VIGUのYUMEです。

今回"VIGU"のメンバーになることになりました。未だに私自身も驚いていますし、ずっと長い夢が続いているのではないかと思う時があります。それくらい何年も汗水流して追いかけてきた夢にやっと一歩踏み出せたからです。

「努力は必ず報われる」。この言葉が私は大嫌いで、努力は無駄だと思う瞬間、悔しくて報われなかった事、希望が絶望に変わる瞬間、沢山色々なことを経験してきました。

画面に映る輝いている友達をみて、何度「ここに自分がいたら」「これが自分だったら」と唇を噛み締めたか数えても数え切れません。

そして一度は諦めていた夢。頭のどこかには消し切れない感情がありつつも、もうステージに立つ事は無いと思っていました。

でもこうして今VIGUのメンバーとして活動できる事。それは紛れもなく、努力してきた時間、培ってきた経験、そしてなにより、ずっとどこかで応援して下さっていた方々、そっと見守り続けてくれていた家族が周りにいてくれた事で、こうしてまた自分が歩きたかった道に第一歩を踏み出せたと実感しています。

だからこそ、これからは私達にしか、私達VIGUだけにしか出来ない方法で今度は誰かを励ましたり元気を与えられるようなHEROになれるよう努力します。

待っていてくれてありがとう。

これからはVIGUのYUMEとして応援よろしくお願いします♡

▪AYA コメント

皆さんこんにちは。藤本彩花です。

まず、今まで私の夢をずっと応援してくださった皆さん、ずっと待っていてくださった皆さん、やっと長年である一つの目標を達成することができました。

「VIGUのAYAです!」って言いたくて、ついにこの日になりました♡

いつも沢山の応援、本当にありがとうございます。

皆さん『星の王子』さまはご存知ですか?

「星がきれいなのは、見えないけれどどこかに花が1本あるからなんだ……」

これは大好きな『星の王子』の一節にあるセリフです。

学生時代の頃、少し辛い経験をしたことがあります。

心配や迷惑をかけたくなくて家族や周りの人には言えず、1人孤独を感じていた時、TWICEさんを見て救われて、乗り越えることが出来ました。

急にひとりぼっちだと感じる日、どこに行っても私の居場所じゃない気がしてうなだれる日、全てが意味を失ったようにじっとうずくまっていた時。

自分にとって、TWICEさんはヒーローの様な存在でした。

「あなたがやりたいことをやるんだよ、私もやりたいことをやった。だって私の人生だから、やりたいことをやらなきゃ」という言葉のように、私も憧れのアーティストみたいになりたい!という目標ができました。

夢を叶えるためにたくさんのことを犠牲にしたし、何度も挑戦して何度も壁にぶつかって、「才能ないし向いてないのか」「このままで終わってしまうのかな」と思う日々もたくさんありました。

芸術の世界には正解は無いと思います。

どんな事にも怖がらず挑戦したいし、自信を持って新しい道を進む事によって、ファンの方々にも自分自身を信じる力や勇気を与えたいし、見ている人々が辛い時、一歩の勇気が欲しい時、私のエネルギーで、多くの人にとってのヒーローとして、皆さんの心の中に彩りの花を咲かせられる存在になりたいです。

次は私がみんなを救うヒーローになり、世界中の女の子たちに憧れられるアーティストになってみせます。

これからもよろしくお願いします。

大好きです!!

▪RARE コメント

はじめまして。

VIGUのメインダンサーのRAREです。

3歳の頃からフラダンスを踊るようになって、小学生になるタイミングでタヒチアンダンスを習い始め、毎週毎週練習して、大会に出るまで熱中していました。正直とっても嫌だ!!!ってなることもあったけど、結果を出した時のあの表彰台から見る景色は嬉しいし、何よりお母さんが泣きながら喜んでくれていた姿は今でも忘れません。

そこから私はダンスで人を喜ばせたいと思うようになり、高校から芸能学校に進むことを決めました。タヒチアンダンスはなかなか珍しいジャンルでやってる人も少なく、ほぼ私は0のスタート地点でした。他の人たちがカッコよく踊れたり、歌えたりする中で、特に何かができるわけでもなく、なんだか少し孤立していて、バカにされたりする日なんかもありました。

なら、ずば抜けてるモノを作ってやる!!と思いたち、学校が終われば放課後踊って、家に帰って踊って、夜地元のスタジオで1人で深夜練して。気が付けばダンスが大好きになっていて、これから先もずっと踊っていたい、と思うようになりました。

はじめてVIGUのデモを聴いて、みんなより遅いスタートだって自分次第でなんとでもなるっていうことを証明したい!と思い活動することを決めました。みなさんが辛い時、元気が出ない時、落ち込んでいる時、太陽のように明るく照らせる存在でありたいし、誰かを救えるヒーローになりたいです。

生きてるって実感を味わうその瞬間、ほんの一瞬、その一瞬を求めて。

今日は残りの人生の始めの1ページ。私らしく頑張るので見守っててください

<イベント情報>

「Finally!! The Hero Has Come Back To...」

2024年10月17日(木)@東京・EX THEATER ROPPONGI

料金

全席指定S席(※MEET&GREET付)

13,900円

全席指定A席(※MEET&GREET付)

8,900円

全席指定A席

3,900円

出演

RIRYDAY

OPENING ACT:VIGU

チケット販売URL:https://w.pia.jp/t/myhero/

VIGU公式Instagram https://www.instagram.com/VIGU_jp/

RIRYDAY公式HP https://riryday.com/

RIRYDAY公式Instagram https://www.instagram.com/riryday/

RIRYDAY公式X https://x.com/riryday/

RIRYDAY公式TikTok https://www.tiktok.com/@riryday

MY HERO PROJECT公式Instagram https://www.instagram.com/myhero_info

MY HERO PROJECT公式X https://x.com/_MYHERO_JP

MY HERO PROJECT公式TikTok https://www.tiktok.com/@myhero_tiktok?_t=8pU9mAhwyvq&_r=1