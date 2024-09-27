TVアニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season」第1話の先行カットが公開された。

10月4日にテレ東ほかでスタートする「アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season」。第1話ではファーストライブが終わり、日々の仕事に忙しい283プロのアイドルたちに、プロデューサーがハロウィンイベントの開催と新ユニット・ストレイライトの加入を発表する。その帰り道、真乃はストレイライトの1人・あさひと出会い、「アイドルってなんなんすかね？」と問いかけられ……。

YouTubeのアイドルマスターチャンネルでは、2nd seasonの番宣CMと、1st seasonの第1話を公開。また10月4日17時からはニコニコ生放送で1st seasonの全12話を一挙配信する。

TVアニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season」

放送情報

テレ東：2024年10月4日（金）より毎週金曜日25:23～

BS11：2024年10月7日（月）より毎週月曜日23:30～

BS日テレ：2024年10月9日（水）より毎週水曜日 22:30～

AT-X：2024年10月9日（水）より毎週水曜日20:30～

配信情報

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スタッフ

企画・製作・原作：バンダイナムコエンターテインメント

監督：まんきゅう / 岩田健志

シリーズ構成・脚本：加藤陽一

アニメーション制作：ポリゴン・ピクチュアズ

キャスト

櫻木真乃：関根瞳

風野灯織：近藤玲奈

八宮めぐる：峯田茉優

月岡恋鐘：礒部花凜

田中摩美々：菅沼千紗

白瀬咲耶：八巻アンナ

三峰結華：希水しお

幽谷霧子：結名美月

小宮果穂：河野ひより

園田智代子：白石晴香

西城樹里：永井真里子

杜野凛世：丸岡和佳奈

有栖川夏葉：涼本あきほ

大崎甘奈：黒木ほの香

大崎甜花：前川涼子

桑山千雪：芝崎典子

芹沢あさひ：田中有紀

黛冬優子：幸村恵理

和泉愛依：

浅倉透：和久井優

樋口円香：土屋李央

福丸小糸：田嶌紗蘭

市川雛菜：岡咲美保

プロデューサー：夏目響平

七草はづき：山村響

天井努：津田健次郎

(c)Bandai Namco Entertainment Inc.