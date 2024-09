ショートアニメ「ちびゴジラの逆襲」が、同じくPie in the skyが制作を手がけるショートアニメ「あはれ!名作くん」とコラボレート。コラボ動画「ちびゴジラジオ」では、3つの首それぞれに違う個性を持つちびギドラと、「あはれ!名作くん」のキャラクター・つる公をともに江口拓也が演じている。

「ハイキュー!!」や「ぼっち・ざ・ろっく!」など、さまざまな作品とコラボレーションを展開している「ちびゴジラの逆襲」。「あはれ!名作くん」とのコラボキービジュアルには、ちびゴジラと「あはれ!名作くん」の主人公・松田名作がカラフルに描かれている。またコラボ4コママンガも制作された。

「ちびゴジラの逆襲」

放送情報

テレビ東京系:毎週水曜日7:05~「おはスタ」内で放送中

配信情報

TOHO animation公式YouTubeチャンネルで全話無料配信中

スタッフ

監督:新海岳人

キャラクターデザイン:坂崎千春

アニメーション制作:Pie in the sky

製作:東宝

キャスト

ちびゴジラ:福山潤

ちびメカゴジラ:松岡禎丞

ちびギドラ:江口拓也

ちびモスラ:高橋李依

ちびラドン:下野紘

ちびアンギラス:???

小美人(姉):上田麗奈

小美人(妹):鬼頭明里

ちびビオランテ:沢城みゆき

ちびヘドラ:立木文彦

ちびミニラ:内田真礼

ちびガバラ:木村良平

ちびチタノ:木村昴

(c) MSK (c)TOHO CO., LTD.