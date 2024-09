IS:SUEの2ndシングル「Welcome Strangers ~2nd IS:SUE~」が11月13日にリリースされる。

「Welcome Strangers ~2nd IS:SUE~」では「ようこそ!変わり者たちの世界へ」というタイトルが示すように、内面・外見問わず変わっている自分に自信を持つこと、そして自分らしくあることについて表現。“異種”であることの強さや美しさを追求した「THE FLASH GIRL」や「Breaking Thru the Line」などの新曲が収められる。本作のビジュアルでは、メンバーぞれぞれの好きなものを細部に盛り込んだコンセプト衣装を身にまとっている。

本日9月27日18:30頃にはIS:SUEのInstagram(@issue_is_coming)でデビュー100日目を記念した生配信が行われる。

IS:SUE「Welcome Strangers ~2nd IS:SUE~」収録曲

初回限定盤A

01. THE FLASH GIRL

02. Breaking Thru the Line

03. Tiny Step

04. THE FLASH GIRL(Instrumental)

初回限定盤B

01. THE FLASH GIRL

02. Breaking Thru the Line

03. Butterfly

04. Breaking Thru the Line(Instrumental)

通常盤

01. THE FLASH GIRL

02. Breaking Thru the Line

03. Tiny Step

04. Butterfly

UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤

01. THE FLASH GIRL

02. Breaking Thru the Line

03. Butterfly

04. Butterfly(Instrumental)

FC限定ソロジャケット盤

01. THE FLASH GIRL

02. Breaking Thru the Line

03. Tiny Step

04. Tiny Step(Instrumental)