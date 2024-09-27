EXILEが過去に発表した楽曲の一部が、各サブスクリプションサービスにて配信された。
今回配信の対象となるのは、2001年から2006年までの“第1章”期に発表された作品。2001年発表の「Your eyes only ～曖昧なぼくの輪郭～」から2006年発表の「YES!」までのシングル21作、2002年発表の「our style」から2006年発表の「ASIA」までのアルバム8作の全117曲を聴くことができる。このラインナップにはGLAYとのコラボ曲「SCREAM」やベストアルバム「PERFECT BEST」、リミックスアルバム「The other side of EX Vol.1」も含まれている。
EXILE“第1章”期シングル＆アルバム 配信作品
シングル
・Your eyes only ～曖昧なぼくの輪郭～
・Style
・Fly Away
・song for you
・Cross ～never say die～
・EX-STYLE ～Kiss you～
・We Will ～あの場所で～
・Breezin' ～Together～
・LET ME LUV U DOWN
・Choo Choo TRAIN
・Eternal...
・ki・zu・na
・O'ver
・Carry On / 運命のヒト
・real world
・HEART of GOLD
・HERO
・EXIT
・SCREAM（GLAY×EXILE）
・ただ…逢いたくて
・YES!
アルバム
・our style
・Styles Of Beyond
・The other side of EX Vol.1
・EXILE ENTERTAINMENT
・PERFECT BEST
・SELECT BEST
・SINGLE BEST
・ASIA