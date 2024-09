EXILEが過去に発表した楽曲の一部が、各サブスクリプションサービスにて配信された。

今回配信の対象となるのは、2001年から2006年までの“第1章”期に発表された作品。2001年発表の「Your eyes only ~曖昧なぼくの輪郭~」から2006年発表の「YES!」までのシングル21作、2002年発表の「our style」から2006年発表の「ASIA」までのアルバム8作の全117曲を聴くことができる。このラインナップにはGLAYとのコラボ曲「SCREAM」やベストアルバム「PERFECT BEST」、リミックスアルバム「The other side of EX Vol.1」も含まれている。

EXILE“第1章”期シングル&アルバム 配信作品

シングル

・Your eyes only ~曖昧なぼくの輪郭~

・Style

・Fly Away

・song for you

・Cross ~never say die~

・EX-STYLE ~Kiss you~

・We Will ~あの場所で~

・Breezin' ~Together~

・LET ME LUV U DOWN

・Choo Choo TRAIN

・Eternal...

・ki・zu・na

・O'ver

・Carry On / 運命のヒト

・real world

・HEART of GOLD

・HERO

・EXIT

・SCREAM(GLAY×EXILE)

・ただ…逢いたくて

・YES!

アルバム

・our style

・Styles Of Beyond

・The other side of EX Vol.1

・EXILE ENTERTAINMENT

・PERFECT BEST

・SELECT BEST

・SINGLE BEST

・ASIA