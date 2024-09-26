会場：アンフィールド／28:00試合開始
リヴァプールは25日、カラバオ・カップ3回戦のウェストハム戦に臨むスターティングメンバーを発表した。
リーグ戦から中3日でカラバオ・カップ3回戦を迎えたリヴァプール。連覇を目指す昨シーズンの同大会王者は、今シーズンの開幕から公式戦5勝1敗と好調を維持している。ウェストハム戦では21日のボーンマス戦から先発を9名変更。ディオゴ・ジョッタやフェデリコ・キエーザらが起用され、日本代表MF遠藤航も今季初となる先発入りを果たした。◆■リヴァプール
＜スタメン＞
4－3－3
▼GK
62 クィービーン・ケレハー
▼DF
84 コナー・ブラッドリー
2 ジョー・ゴメス
78 ジャレル・クアンサー
21 コスタス・ツィミカス
▼MF
14 フェデリコ・キエーザ
3 遠藤航
17 カーティス・ジョーンズ
▼FW
20 ディオゴ・ジョッタ
9 ダルウィン・ヌニェス
18 コーディ・ガクポ
＜ベンチ＞
▽GK
56 ビテスラフ・ヤロシュ
▽DF
4 フィルジル・ファン・ダイク
26 アンドリュー・ロバートソン
66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
▽MF
8 ドミニク・ソボスライ
10 アレクシス・マック・アリスター
80 タイラー・モートン
▽FW
7 ルイス・ディアス
11 モハメド・サラー