和月伸宏原作によるTVアニメ「るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－ 京都動乱」第25話の先行カット、あらすじが解禁となった。
10月3日よりフジテレビ「ノイタミナ」枠ほかにて、連続2クールで放送される「るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－ 京都動乱」。第2期の幕開けとなる第25話「京都へ」では、志々雄との戦いを決意し、神谷道場を去った剣心が、誰一人戦いに巻き込まぬよう東海道を歩いて京都へ向かう。剣心に別れを告げられ哀しみに暮れ塞ぎ込む薫。左之助と弥彦は剣心を追い京都へ向かおうとするが、そんな彼らの前に「お前等の出る幕じゃない」と斎藤一が立ちはだかる。
TVアニメ「るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－ 京都動乱」
放送情報
フジテレビ：2024年10月3日（木）より毎週木曜日24:55～
関西テレビ：2024年10月3日（木）より毎週木曜日25:55～
東海テレビ：2024年10月3日（木）より毎週木曜日26:04～
秋田テレビ：2024年10月3日（木）より毎週木曜日25:20～
岩手めんこいテレビ：2024年10月3日（木）より毎週木曜日24:55～
仙台放送：2024年10月3日（木）より毎週木曜日25:30～
さくらんぼテレビジョン：2024年10月3日（木）より毎週木曜日24:55～
福島テレビ：2024年10月3日（木）より毎週木曜日24時55分～
新潟総合テレビ：2024年10月3日（木）より毎週木曜日25:50～
テレビ静岡：2024年10月3日（木）より毎週木曜日25:30～
テレビ新広島：2024年10月3日（木）より毎週木曜日26:00～
テレビ愛媛：2024年10月3日（木）より毎週木曜日25:05～
テレビ西日本：2024年10月3日（木）より毎週木曜日25:55～
サガテレビ：2024年10月3日（木）より毎週木曜日24:55～
テレビ熊本：2024年10月3日（木）より毎週木曜日25:45～
鹿児島テレビ：2024年10月3日（木）より毎週木曜日25:30～
北海道文化放送：2024年10月9日（水）より毎週水曜日24:25～
さんいん中央テレビ：2024年10月14日（月）より毎週月曜日24:55～
高知さんさんテレビ：2024年10月31日（木）より毎週木曜日24:55～
アニマックス：2024年10月28日（月）より毎週月曜日19:00～
配信情報
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スタッフ
原作：和月伸宏「るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－」（集英社 ジャンプコミックス刊）
監督：駒田由貴
シリーズ構成・脚本：倉田英之
シリーズ構成・脚本協力：黒碕薫
脚本監修：和月伸宏
キャラクターデザイン：西位輝実 / 渡邊和夫
プロップデザイン：小菅和久
副監督：牧野吉高
アクションディレクター：菊地勝則
美術監督：齋藤幸洋
色彩設計：篠原愛子
3DCGI：松永航 / 中森康晃
撮影監督：髙津純平
編集：長谷川舞
音楽：髙見優
音響監督：納谷僚介
音響効果：小山恭正
アニメーション制作：ライデンフィルム
キャスト
緋村剣心：斉藤壮馬
神谷薫：高橋李依
明神弥彦：小市眞琴
相楽左之助：八代拓
高荷恵：大西沙織
四乃森蒼紫：内田雄馬
斎藤一：日野聡
巻町操：山根綺
比古清十郎：中村悠一
志々雄真実：古川慎
瀬田宗次郎：山下大輝
駒形由美：戸松遥
悠久山安慈：羽多野渉
沢下条張：岡本信彦
(c)和月伸宏／集英社・「るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－」製作委員会