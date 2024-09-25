和月伸宏原作によるTVアニメ「るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－ 京都動乱」第25話の先行カット、あらすじが解禁となった。

10月3日よりフジテレビ「ノイタミナ」枠ほかにて、連続2クールで放送される「るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－ 京都動乱」。第2期の幕開けとなる第25話「京都へ」では、志々雄との戦いを決意し、神谷道場を去った剣心が、誰一人戦いに巻き込まぬよう東海道を歩いて京都へ向かう。剣心に別れを告げられ哀しみに暮れ塞ぎ込む薫。左之助と弥彦は剣心を追い京都へ向かおうとするが、そんな彼らの前に「お前等の出る幕じゃない」と斎藤一が立ちはだかる。

TVアニメ「るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－ 京都動乱」

放送情報

フジテレビ：2024年10月3日（木）より毎週木曜日24:55～

関西テレビ：2024年10月3日（木）より毎週木曜日25:55～

東海テレビ：2024年10月3日（木）より毎週木曜日26:04～

秋田テレビ：2024年10月3日（木）より毎週木曜日25:20～

岩手めんこいテレビ：2024年10月3日（木）より毎週木曜日24:55～

仙台放送：2024年10月3日（木）より毎週木曜日25:30～

さくらんぼテレビジョン：2024年10月3日（木）より毎週木曜日24:55～

福島テレビ：2024年10月3日（木）より毎週木曜日24時55分～

新潟総合テレビ：2024年10月3日（木）より毎週木曜日25:50～

テレビ静岡：2024年10月3日（木）より毎週木曜日25:30～

テレビ新広島：2024年10月3日（木）より毎週木曜日26:00～

テレビ愛媛：2024年10月3日（木）より毎週木曜日25:05～

テレビ西日本：2024年10月3日（木）より毎週木曜日25:55～

サガテレビ：2024年10月3日（木）より毎週木曜日24:55～

テレビ熊本：2024年10月3日（木）より毎週木曜日25:45～

鹿児島テレビ：2024年10月3日（木）より毎週木曜日25:30～

北海道文化放送：2024年10月9日（水）より毎週水曜日24:25～

さんいん中央テレビ：2024年10月14日（月）より毎週月曜日24:55～

高知さんさんテレビ：2024年10月31日（木）より毎週木曜日24:55～

アニマックス：2024年10月28日（月）より毎週月曜日19:00～

配信情報

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スタッフ

原作：和月伸宏「るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－」（集英社 ジャンプコミックス刊）

監督：駒田由貴

シリーズ構成・脚本：倉田英之

シリーズ構成・脚本協力：黒碕薫

脚本監修：和月伸宏

キャラクターデザイン：西位輝実 / 渡邊和夫

プロップデザイン：小菅和久

副監督：牧野吉高

アクションディレクター：菊地勝則

美術監督：齋藤幸洋

色彩設計：篠原愛子

3DCGI：松永航 / 中森康晃

撮影監督：髙津純平

編集：長谷川舞

音楽：髙見優

音響監督：納谷僚介

音響効果：小山恭正

アニメーション制作：ライデンフィルム

キャスト

緋村剣心：斉藤壮馬

神谷薫：高橋李依

明神弥彦：小市眞琴

相楽左之助：八代拓

高荷恵：大西沙織

四乃森蒼紫：内田雄馬

斎藤一：日野聡

巻町操：山根綺

比古清十郎：中村悠一

志々雄真実：古川慎

瀬田宗次郎：山下大輝

駒形由美：戸松遥

悠久山安慈：羽多野渉

沢下条張：岡本信彦

(c)和月伸宏／集英社・「るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－」製作委員会