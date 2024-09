サザンオールスターズ、米津玄師、あいみょん、back number…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（9月21日付）

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00~13:55)。9月21日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(9月21日(土)付)を発表しました。ランキング圏外から再登場↑ 中島健人さんとキタニタツヤさんによる特別ユニットで、現在放送中のテレビアニメ「【推しの子】」第2期オープニング主題歌です。先週の2位から7ランクダウン↓ 21日(土)~23日(月・振休)の3日間にわたって、BE:FIRSTも所属するBMSG主催のライブイベント「BMSG FES'24」が神奈川県・Kアリーナ横浜で開催されました。初登場! 片寄涼太さんが生まれた1994年のヒット曲をカバーしており、プライベートでも仲が良いShin Sakiuraさんがアレンジしています。初登場! 8月30日(金)配信リリースの楽曲。8月11日(日・祝)に開催された「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」で、なとりさんのステージにimaseさんがサプライズ出演し、同曲を初披露しました。初登場! 菅田将暉さん主演映画「Cloud クラウド」インスパイアソングで、本作は第97回米国アカデミー賞国際長編映画賞の日本代表作品に選ばれています。先週の3位から2ランクダウン↓ 竹内さんは、2025年4月から11年ぶりとなる全国8都市14公演のアリーナツアー「souvenir2025 mariya takeuchi live」を開催することを発表しました。先週の5位から1ランクアップ↑ 23日(月・振休)には、“最後の夏フェス出演”となる「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」に大トリで登場しました。初登場! 11日(水)にリリースされた5枚目のアルバム『猫にジェラシー』のタイトルナンバー。9月28日(土)からは全国アリーナツアー「AIMYON TOUR 2024-25」がスタートします。先週14位から12ランクアップ↑ 現在、アリーナ対バンツアー「anti sleeps tour 2024」を開催中。21日(土)と22日(日・祝)の2日間は、和歌山ビッグホエールでゴールデンボンバーと対バンライブをおこないました。そして、今週の第1位は……?3週連続で第1位! 2023年に開催したライブツアー「米津玄師 2023 TOUR / 空想」の模様が、イギリス、アメリカ、オーストラリアなど、各国の劇場で上映されます。――番組ではほかにも、ゲストパートにサバシスター・なちさん(Vo./Gt.)、るみなすさん(Gt./Cho.)が登場。18日(水)リリースのセカンドEP『あの夜のはなし』のお話などを伺いました。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00~13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/cdj/