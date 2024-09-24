宮川大河原作によるTVアニメ「多数欠」の本PV第2弾が到着。併せて第2クールのオープニングテーマがTravis Japanが歌う「Fly Higher」に決定したことが発表された。

日本テレビほかで第1クールが放送中の「多数欠」。第2クールの開幕を告げる本PV第2弾では、楽曲「Fly Higher」に乗せ、新たなキャラクターたちが映し出される。

さらに第2クールから登場する葛西甲斐の設定画を公開。葛西は自分の人生がいい感じにならないかと試行錯誤中の高校3年生で、実篤たちが対立する強敵の1人だ。なお葛西役は、声優初挑戦となるTravis Japanのメンバー・川島如恵留が演じる。

“多数派が失われる”過酷な生き残りゲーム・多数欠に突如巻き込まれた少年少女たちの奮闘を描く「多数欠」。アニメでは監督・シリーズ構成を佐藤竜雄、キャラクターデザインを林奈美、音楽をR・O・Nが担当し、制作をサテライトが手がける。

TVアニメ「多数欠」

放送情報

日本テレビ：毎週火曜日25:59～

BS日テレ：毎週水曜日24:00～

RAB青森放送：毎週水曜日25:24～

AT-X：毎週木曜日22:30～ ※リピート放送あり、毎週月曜日10:30～、毎週水曜日16:30～

配信情報

dアニメストア、Hulu：毎週火曜日26:30～

スタッフ

原作：宮川大河（コミックスマート「GANMA!」連載）

監督・シリーズ構成：佐藤竜雄

キャラクターデザイン：林奈美

副監督：濱崎徹

美術設定：滝口勝久（スタジオちゅーりっぷ）

美術監督：鈴木大介（スタジオちゅーりっぷ）

色彩設定：長谷川美穂（緋和）

撮影監督：志村豪（T2studio）

編集：松本秀治

デザインワークス：山根裕二郎（いなほ）

音響監督：立石弥生

音響効果：出雲範子

音響制作：チームカワドン

音楽：R・O・N

アニメーション制作：サテライト

キャスト

成田実篤：上村祐翔

藤代紗綾：永瀬アンナ

王野頼音：熊谷俊輝

一之瀬龍太：浦和希

佐藤一彦：大鈴功起

神臣：三上枝織

国後依恋：中島由貴

八木橋藤十郎：小野大輔

須藤良平：笠間淳

篠崎宗太郎：森嶋秀太

護国鳳天寺暴麟丸：藍原ことみ

鈴木理科：青木志貴

相馬隼人：熊谷健太郎

二本柳周示：丹羽哲士

蛯名光：鈴代紗弓

月岡めぐる：相羽あいな

葛西甲斐：川島如恵留

入賀煉：KENN

御堂密：津田健次郎

皇帝：寺崎裕香

セラフィエル：白井悠介

霧島輝：石川界人

如月麻里亜：日笠陽子

(c)宮川大河／COMICSMART INC.／多数欠製作委員会