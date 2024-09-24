にいさとる「WIND BREAKER」が舞台化。2025年1月3日から5日まで大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール、１月10日から19日まで東京・シアターHで上演される。

マガジンポケットで連載中の「WIND BREAKER」は、不良校として名高い風鈴高校にやってきた高校1年生・桜遥が、街の治安を守る集団“防風鈴（ボウフウリン）”として活躍するさまを描いたヤンキーマンガ。今年4月にはアニメ化を果たし、2025年にはSeason2の制作、放送も決定している。

演出は「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage」シリーズや舞台「サイボーグ009」などの演出を手がける植木豪。脚本はミュージカル「七色いんこ」の脚本、演出を担当した三浦香が担当する。

キャストも発表となり、ボウフウリンより桜遥役は石川凌雅、梅宮一役は佐奈宏紀、柊登馬役は高橋駿一、蘇枋隼飛役は安藤夢叶、杉下京太郎役は中本大賀、楡井秋彦役は横山賀三に決定。獅子頭連からは兎耳山丁子役を今牧輝琉、十亀条役を里中将道、佐狐浩太役をYUKI、有馬雪成役を河野凌太、鹿沼稔役を茶谷優太、橘ことは役を高橋果鈴が務める。またアンサンブルグループ・Ton-pu SKILLZ（トンプースキルズ）のメンバーには熊倉功、石田創、YASU、小桜陸、神谷亮太、kaito、井尻翼馬、佐久本歩夢、千葉雅大、SOUTA、HIROMAが名を連ねた。ボウフウリンと獅子頭連のキャラクタービジュアルも到着した。

チケットの抽選申し込みは、キャストのファンクラブ先行が本日9月24日から10月7日まで、誌面先行が明日25日から10月14日まで。舞台の公式サイトでは10月8日から受け付けられる。

舞台「WIND BREAKER」

期間：2025年1月3日（金）～5日（日）

会場：大阪府 COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール



期間：2025年1月10日（金）～19日（日）

会場：東京都 シアターH

スタッフ

原作：にいさとる『WIND BREAKER』（講談社『マガジンポケット』連載）

演出：植木豪

脚本：三浦香

音楽：田中マッシュ

キャスト

ボウフウリン

桜遥：石川凌雅

梅宮一：佐奈宏紀

柊登馬：高橋駿一

蘇枋隼飛：安藤夢叶

杉下京太郎：中本大賀

楡井秋彦：横山賀三

獅子頭連

兎耳山丁子：今牧輝琉

十亀条：里中将道

佐狐浩太：YUKI

有馬雪成：河野凌太

鹿沼稔：茶谷優太

橘ことは：高橋果鈴

Ton-pu SKILLZ

熊倉功、石田創、YASU、小桜陸、神谷亮太、kaito、井尻翼馬、佐久本歩夢、千葉雅大、SOUTA、HIROMA

※高橋果鈴の高ははしごだかが正式表記。

(c) にいさとる・講談社/ 舞台「WIND BREAKER」製作委員会