10月5、6日に大阪・大阪北港マリーナで開催予定だった、ライブイベント「MUSIC CIRCUS'24 LIVE EDITION」の延期が発表された。

これは各地で大規模な豪雨災害が多発していることや、9月上旬に栃木県真岡市のフェス会場で、落雷による負傷事故が発生したことを受けて決まったもの。主催のMUSIC CIRCUSはイベントのオフィシャルサイトを通じて「慎重に検討を重ねましたが、運営側の準備が十分に行き届かないと判断いたしました」とコメントしつつ、振替公演の年内実施に向けて調整を行っていることを報告した。チケットの払い戻しについては、オフィシャルサイトおよび各プレイガイドで追ってアナウンスされる。

MUSIC CIRCUS'24 LIVE EDITION(※延期)

2024年10月5日(土)大阪府 大阪北港マリーナ

<出演者>

Eric.B.Jr / eyden / Jin Dogg / ジャパニーズマゲニーズ / MC TYSON / C.O.S.A. / 千葉雄喜 -チーム友達Shot Live- / ゆるふわギャング / and more



2024年10月6日(日)大阪府 大阪北港マリーナ

<出演者>

GADORO / HITOMIN / 加藤ミリヤ / KOMOREBI / Kaneee / SOUTH BLUE / SALU / YRD Leo / t-Ace / TOMORO / PSYCHIC FEVER / and more