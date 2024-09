2024明治安田J2リーグ第32節が21日と22日に行われた。

藤枝MYFCとの“静岡ダービー”に臨んだ清水エスパルスは、28分に先制を許してビハインドで折り返す。それでも52分から60分にかけて一気に3点を奪取。試合終盤に1点を返されたが、3-2で勝利した清水は3連勝となった。横浜FCが引き分けに終わり、清水が勝ち点差「1」の首位に浮上した。

V・ファーレン長崎は後半の2得点でザスパ群馬を下し、『トランスコスモススタジアム長崎』でのラストマッチを飾って2連勝。一方、敗れた最下位の群馬は17位大分トリニータと残り6試合で勝ち点差「16」となり、次節にも降格が決まる可能性がある。

ジェフユナイテッド千葉は小森飛絢のハットトリックなど、プレーオフ出場権を争うレノファ山口FCとの直接対決を4-1で制した。山口は4連敗で9位に後退した。

モンテディオ山形は敵地で愛媛FCに3-1で勝利して3連勝。いわきFCも1点を守り切って徳島ヴォルティスを下した。

18位栃木SCと19位鹿児島ユナイテッドFCの直接対決は、2分に鹿児島が先制。しかし、栃木が終盤の2ゴールで逆転に成功し、両者の勝ち点差は「6」に広がった。鹿児島は8連敗で11戦未勝利となった。

今節の結果と順位表、今後の対戦カードは以下の通り。

◆■第32節

▼9月21日(土)

ベガルタ仙台 2-2 ヴァンフォーレ甲府

横浜FC 1-1 大分トリニータ

愛媛FC 1-3 モンテディオ山形

ロアッソ熊本 3-1 ブラウブリッツ秋田

ジェフユナイテッド千葉 4-1 レノファ山口FC

▼9月22日(日・祝)

水戸ホーリーホック 0-0 ファジアーノ岡山

V・ファーレン長崎 2-0 ザスパ群馬

藤枝MYFC 2-3 清水エスパルス

徳島ヴォルティス 0-1 いわきFC

栃木SC 2-1 鹿児島ユナイテッドFC

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 清水(71/+28)

2位 横浜FC(70/+37)

3位 長崎(60/+25)

4位 岡山(52/+15)

5位 仙台(52/+2)

6位 千葉(49/+20)

7位 いわき(49/+12)

8位 山形(48/+8)

9位 山口(47/0)

10位 藤枝(45/-10)

11位 秋田(42/-1)

12位 徳島(42/-7)

13位 甲府(39/0)

14位 水戸(39/-6)

15位 愛媛(38/-18)

16位 熊本(36/-11)

17位 大分(33/-15)

18位 栃木(29/-23)

19位 鹿児島(23/-26)

20位 群馬(17/-30)

◆■今後の対戦カード

【第30節延期分】

▼9月25日(水)

19:00 甲府 vs 熊本

【第33節】

▼9月28日(土)

16:00 甲府 vs 山形

18:00 清水 vs 横浜FC

18:00 鹿児島 vs 水戸

19:00 大分 vs 藤枝

▼9月29日(日)

14:00 秋田 vs 徳島

14:00 岡山 vs 長崎

14:00 山口 vs 仙台

15:30 いわき vs 栃木

18:00 群馬 vs 熊本

18:00 愛媛 vs 千葉