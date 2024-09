2024明治安田J1リーグ第31節が21日と22日に行われた。

FC町田ゼルビアは北海道コンサドーレ札幌とスコアレスドロー。横浜F・マリノスとの打ち合いを6-2で制したサンフレッチェ広島が、町田と勝ち点で並び、得失点差で首位に浮上した。次節は広島と町田が優勝争いの行方を占う直接対決に臨む。

ヴィッセル神戸はアルビレックス新潟を下して4連勝を収め、広島、町田と勝ち点差「1」の3位となった。酒井高徳のゴールで先制すると、前半のうちに新潟に逆転され、その後は主導権を握れず苦しい展開となる。それでも武藤嘉紀が試合を振り出しに戻すと、試合終了間際に菊池流帆が劇的な決勝点を挙げた。

柏レイソルと引き分けた4位鹿島アントラーズは、クラブ新記録のホーム19試合無敗を達成したが、リーグ戦5試合勝ちなし。5位ガンバ大阪は好調京都サンガF.C.に2度追いつき辛くも勝ち点「1」を拾ったが、鹿島とともに優勝争いからは後退した。

浦和レッズはマチェイ・スコルジャ監督と原口元気の『埼玉スタジアム2002』凱旋試合となったが、FC東京に0-2で敗戦。ホームに川崎フロンターレを迎えた名古屋グランパスは、永井謙佑の見事なゴラッソで先制すると、後半に和泉竜司が突き放し、2-0で勝利した。

東京ヴェルディは最下位サガン鳥栖相手に2-0の快勝を収め、J1リーグでは21年ぶりの4連勝。セレッソ大阪はレオ・セアラの2得点で湘南ベルマーレに逆転勝利し、リーグ戦9試合ぶりの白星となった。得点ランキング首位のレオ・セアラは今季20ゴール目に到達した。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第31節

▼9月21日(土)

鹿島アントラーズ 0-0 柏レイソル

浦和レッズ 0-2 FC東京

FC町田ゼルビア 0-0 北海道コンサドーレ札幌

ジュビロ磐田 0-0 アビスパ福岡

▼9月22日(日・祝)

名古屋グランパス 2-0 川崎フロンターレ

東京ヴェルディ 2-0 サガン鳥栖

アルビレックス新潟 2-3 ヴィッセル神戸

サンフレッチェ広島 6-2 横浜F・マリノス

湘南ベルマーレ 1-2 セレッソ大阪

京都サンガF.C. 2-2 ガンバ大阪

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 広島(59/+29)

2位 町田(59/+24)

3位 神戸(58/+20)

4位 鹿島(50/+10)

5位 G大阪(49/+9)

6位 東京V(47/0)

7位 FC東京(44/+1)

8位 名古屋(43/0)

9位 横浜FM(41/+1)

10位 C大阪(41/-2)

11位 浦和(39/+4)

12位 新潟(39/-4)

13位 福岡(39/-5)

14位 京都(38/-11)

15位 川崎F(37/+1)

16位 柏(34/-10)

17位 湘南(32/-7)

18位 磐田(32/-13)

19位 札幌(26/-23)

20位 鳥栖(24/-24)

◆■第32節の対戦カード

▼9月27日(金)

19:00 川崎F vs 新潟

▼9月28日(土)

13:00 札幌 vs 京都

16:00 名古屋 vs 磐田

17:00 横浜FM vs FC東京

17:00 G大阪 vs 東京V

18:00 C大阪 vs 柏

19:00 湘南 vs 鹿島

19:00 神戸 vs 浦和

19:00 広島 vs 町田

19:00 鳥栖 vs 福岡