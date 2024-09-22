TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」3rd seasonが、全国21局で放送される。
全8話の「襲撃編」が10月2日、全8話の「反撃編」が2025年2月5日より放送されると報じられていた「Re:ゼロから始める異世界生活」3rd season。追加の放送局については、本日9月22日に京都・みやこめっせほかにて開催中の「京都国際マンガ・アニメフェア2024（京まふ）」で解禁された。放送局のラインナップは本文末のリストで確認を。
TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」3rd season
放送情報
AT-X：2024年10月2日（水）21:25～、初回以降は毎週水曜日22:30～
TOKYO MX：2024年10月2日（水）22:57～、初回以降は毎週水曜日23:30～
KBS京都：2024年10月2日（水）より毎週水曜日24:30～
サンテレビ：2024年10月2日（水）24:00～、初回以降は毎週水曜日25:00～
BS11：2024年10月2日（水）24:57～、初回以降は毎週水曜日25:00～
テレビ北海道：2024年10月2日（水）より毎週水曜日26:15～
テレビ愛知：2024年10月2日（水）より毎週水曜日26:05～
TVQ九州放送：2024年10月6日（日）25:50～、初回以降は10月9日（水）より毎週水曜日26:00～
IBC岩手放送：2024年10月4日（金）25:53～、初回以降は10月9日（水）より毎週水曜日26:58～
tbc東北放送：2024年10月2日（水）より毎週水曜日25:40～
とちぎテレビ：2024年10月2日（水）より毎週水曜日25:30～
群馬テレビ：2024年10月2日（水）より毎週水曜日25:00～
長野朝日放送：2024年10月3日（木）25:55～、初回以降は10月9日（水）より毎週水曜日25:55～
新潟総合テレビ：2024年10月4日（金）26:08～、初回以降は10月9日（水）より毎週水曜日25:35～
福井放送：2024年10月2日（水）25:59～、初回以降は毎週水曜日24:59～
静岡放送：2024年10月2日（水）25:27～、初回以降は毎週水曜日25:45～
中国放送：2024年10月9日（水）25:25～、初回以降は毎週水曜日25:55～
TSKさんいん中央テレビ：2024年10月2日（水）25:15～、初回以降は毎週水曜日25:25～
長崎放送：2024年10月2日（水）より毎週水曜日25:26～
KAB熊本朝日放送：2024年10月2日（水）24:15～、初回以降は毎週水曜日25:20～
鹿児島放送：2024年10月2日（水）24:45～、初回以降は毎週水曜日25:20～
配信情報
ABEMA、dアニメストア：2024年10月2日（水）22:00～、初回以降は毎週水曜日23:00～ ※地上波先行・最速配信
そのほか順次配信開始
スタッフ
原作：長月達平（MF文庫J「Re:ゼロから始める異世界生活」/KADOKAWA刊）
キャラクター原案：大塚真一郎
監督：篠原正寛
シナリオ監修：長月達平
シリーズ構成：横谷昌宏
キャラクターデザイン・総作画監督：佐川遥
モンスターデザイン：千葉啓太郎
プロップデザイン：岩畑剛一、鈴木典孝
美術設定：青木薫（美峰）
美術監督：木下了香（美峰）
色彩設計：坂本いづみ
撮影監督：宮城己織（T2studio）
3Dディレクター：田中和平（FelixFilm）
編集：須藤瞳（REAL-T）
音楽：末廣健一郎
音楽制作：KADOKAWA
音響監督：明田川仁
音響効果：古谷友二（スワラ・プロ）
音響制作：マジックカプセル
アニメーション制作：WHITE FOX
製作：Re:ゼロから始める異世界生活3製作委員会
キャスト
ナツキ・スバル：小林裕介
エミリア：高橋李依
ベアトリス：新井里美
ガーフィール・ティンゼル：岡本信彦
オットー・スーウェン：天崎滉平
フェルト：赤崎千夏
ラインハルト・ヴァン・アストレア：中村悠一
クルシュ・カルステン：井口裕香
フェリス：堀江由衣
ヴィルヘルム・ヴァン・アストレア：堀内賢雄
アナスタシア・ホーシン：植田佳奈
ユリウス・ユークリウス：江口拓也
プリシラ・バーリエル：田村ゆかり
アル：関智一
リリアナ・マスカレード：山根綺
ヨシュア・ユークリウス：石毛翔弥
キリタカ・ミューズ：西山宏太朗
ハインケル・アストレア：津田健次郎
シリウス・ロマネコンティ：安済知佳
レグルス・コルニアス：石田彰
ライ・バテンカイトス：河西健吾
カペラ・エメラダ・ルグニカ：悠木碧
※天崎滉平と赤崎千夏の崎は立つ崎が正式表記。
(c)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活３製作委員会