TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」3rd seasonが、全国21局で放送される。

全8話の「襲撃編」が10月2日、全8話の「反撃編」が2025年2月5日より放送されると報じられていた「Re:ゼロから始める異世界生活」3rd season。追加の放送局については、本日9月22日に京都・みやこめっせほかにて開催中の「京都国際マンガ・アニメフェア2024（京まふ）」で解禁された。放送局のラインナップは本文末のリストで確認を。

TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」3rd season

放送情報

AT-X：2024年10月2日（水）21:25～、初回以降は毎週水曜日22:30～

TOKYO MX：2024年10月2日（水）22:57～、初回以降は毎週水曜日23:30～

KBS京都：2024年10月2日（水）より毎週水曜日24:30～

サンテレビ：2024年10月2日（水）24:00～、初回以降は毎週水曜日25:00～

BS11：2024年10月2日（水）24:57～、初回以降は毎週水曜日25:00～

テレビ北海道：2024年10月2日（水）より毎週水曜日26:15～

テレビ愛知：2024年10月2日（水）より毎週水曜日26:05～

TVQ九州放送：2024年10月6日（日）25:50～、初回以降は10月9日（水）より毎週水曜日26:00～

IBC岩手放送：2024年10月4日（金）25:53～、初回以降は10月9日（水）より毎週水曜日26:58～

tbc東北放送：2024年10月2日（水）より毎週水曜日25:40～

とちぎテレビ：2024年10月2日（水）より毎週水曜日25:30～

群馬テレビ：2024年10月2日（水）より毎週水曜日25:00～

長野朝日放送：2024年10月3日（木）25:55～、初回以降は10月9日（水）より毎週水曜日25:55～

新潟総合テレビ：2024年10月4日（金）26:08～、初回以降は10月9日（水）より毎週水曜日25:35～

福井放送：2024年10月2日（水）25:59～、初回以降は毎週水曜日24:59～

静岡放送：2024年10月2日（水）25:27～、初回以降は毎週水曜日25:45～

中国放送：2024年10月9日（水）25:25～、初回以降は毎週水曜日25:55～

TSKさんいん中央テレビ：2024年10月2日（水）25:15～、初回以降は毎週水曜日25:25～

長崎放送：2024年10月2日（水）より毎週水曜日25:26～

KAB熊本朝日放送：2024年10月2日（水）24:15～、初回以降は毎週水曜日25:20～

鹿児島放送：2024年10月2日（水）24:45～、初回以降は毎週水曜日25:20～

配信情報

ABEMA、dアニメストア：2024年10月2日（水）22:00～、初回以降は毎週水曜日23:00～ ※地上波先行・最速配信

そのほか順次配信開始

スタッフ

原作：長月達平（MF文庫J「Re:ゼロから始める異世界生活」/KADOKAWA刊）

キャラクター原案：大塚真一郎

監督：篠原正寛

シナリオ監修：長月達平

シリーズ構成：横谷昌宏

キャラクターデザイン・総作画監督：佐川遥

モンスターデザイン：千葉啓太郎

プロップデザイン：岩畑剛一、鈴木典孝

美術設定：青木薫（美峰）

美術監督：木下了香（美峰）

色彩設計：坂本いづみ

撮影監督：宮城己織（T2studio）

3Dディレクター：田中和平（FelixFilm）

編集：須藤瞳（REAL-T）

音楽：末廣健一郎

音楽制作：KADOKAWA

音響監督：明田川仁

音響効果：古谷友二（スワラ・プロ）

音響制作：マジックカプセル

アニメーション制作：WHITE FOX

製作：Re:ゼロから始める異世界生活3製作委員会

キャスト

ナツキ・スバル：小林裕介

エミリア：高橋李依

ベアトリス：新井里美

ガーフィール・ティンゼル：岡本信彦

オットー・スーウェン：天崎滉平

フェルト：赤崎千夏

ラインハルト・ヴァン・アストレア：中村悠一

クルシュ・カルステン：井口裕香

フェリス：堀江由衣

ヴィルヘルム・ヴァン・アストレア：堀内賢雄

アナスタシア・ホーシン：植田佳奈

ユリウス・ユークリウス：江口拓也

プリシラ・バーリエル：田村ゆかり

アル：関智一

リリアナ・マスカレード：山根綺

ヨシュア・ユークリウス：石毛翔弥

キリタカ・ミューズ：西山宏太朗

ハインケル・アストレア：津田健次郎

シリウス・ロマネコンティ：安済知佳

レグルス・コルニアス：石田彰

ライ・バテンカイトス：河西健吾

カペラ・エメラダ・ルグニカ：悠木碧

※天崎滉平と赤崎千夏の崎は立つ崎が正式表記。

(c)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活３製作委員会