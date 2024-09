RIRYDAYがファッション誌「LARME」初主催フェスのトリに抜擢、特別衣装で新曲披露

6人組ガールズグループ・RIRYDAYが、ファッション雑誌「LARME」が10月5日(土)6日(日)に豊洲PITにて初主催する「LARME Fes」に出演することを発表した。

「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」に出演していたSAKURA(北爪さくら)や韓国発のサバイバルオーディション番組「Girls Planet 999:少女祭典」に参加していたMIRI(桑原彩菜)が所属する6人組ガールズグループ、RIRYDAY。グローバルアーティストであるBull$EyE、Born.Crushのタッグがサウンドプロデュースした全4曲収録のプレデビューEP『RIRYDAY』を9月6日にリリースし、10月17日(木)にはEX THEATER ROPPONGIにて初のワンマンライブを控えている。

そんなRIRYDAYの出演が発表された「LARME Fes」は、日本のみならず世界中の10代~20代の女性から絶大な支持を得るファッション雑誌「LARME」が、豊洲PITにて初開催するフェス。音楽ライブに加え、ガーリーな世界観でのファッションショー、人気モデルによるトークショーなども行われる予定。RIRYDAYは10月6日(日)2日目のトリを飾り、特別衣装にて新曲を初披露する予定。

<イベント情報>

「LARME Fes」

2024年10月5日(土)6日(日)東京・豊洲PIT

※RIRYDAYは10月6日(日)に出演予定

https://larmefes.com/

「Finally!! The Hero Has Come Back To...」

2024年10月17日(木)@東京・EX THEATER ROPPONGI

料金

全席指定S席(※MEET&GREET付)

13,900円

全席指定A席(※MEET&GREET付)

8,900円

全席指定A席

3,900円

出演

RIRYDAY

OPENING ACT:VIGU(TBA)

チケットURL

https://w.pia.jp/t/myhero/

