金林洋・松本しげのぶ原作によるアニメ「Duel Masters LOST ~追憶の水晶~」の主題歌「ナラティブ」を歌う月詠みのコラボプロモカードが完成。同カードは、月詠みやデュエル・マスターズ公式のキャンペーン、イベントなどで今後配布される。

プロモカード「『ヘブンズ・ゲート』月詠みイラストVer.」は、マンガ「デュエル・マスターズ」シリーズに登場した白凰が使用する切り札で、「デュエル・マスターズ」の歴史を代表するカードの1枚である「ヘブンズ・ゲート」のイラスト違いバージョン。音楽プロジェクト・月詠みの2nd Story「それを僕らは神様と呼ぶ」に登場する2人の少女が描かれている。

「『ヘブンズ・ゲート』月詠みイラストVer.」は、10月2日に配信開始される「ナラティブ」の購入者に向けたキャンペーンでも手に入れることが可能。抽選で40人に当たるA賞には月詠みの唯一のメンバーであるユリイ・カノンのサイン入り「『ヘブンズ・ゲート』月詠みイラストVer.」と「『水晶設計図』LOSTアニメイラスト特別Ver.」全4種のうちの1種のセット、60人に当たるB賞には「『ヘブンズ・ゲート』月詠みイラストVer.」が用意された。対象のダウンロードサイトで楽曲を購入し、応募フォームに必要事項を入力することでキャンペーンに参加できる。詳細は月詠みの公式サイトなどで確認を。

「Duel Masters LOST ~追憶の水晶~」は、記憶をすべて失った主人公・斬札ウィンの過去を巡る新たな「デュエル・マスターズ」の物語。斬札ウィン役を鵜澤正太郎、アビスベル=ジャシン帝役を羽多野渉、ニイカ役を菱川花菜、クリスタ役を井上ほの花が演じる。10月4日20時よりデュエル・マスターズ公式YouTube「デュエチューブ」ほかにて配信される。第1弾PVは「デュエチューブ」にて公開中だ。

アニメ「Duel Masters LOST ~追憶の水晶~」

2024年10月4日(金)20:00よりデュエル・マスターズ公式YouTube「デュエチューブ」ほかにて配信

スタッフ

原作:松本しげのぶ×作画:金林洋(小学館「週刊コロコロコミック」連載)

ストーリー原案:松本しげのぶ

キャラクターデザイン原案:金林洋

監督:福島利規

シリーズ構成:加藤陽一

キャラクターデザイン:橋詰力

美術監督:明石聖子

色彩設計:石川恭介

撮影監督:茂木智孝

CGディレクター:田所洋行

音響監督:高寺たけし

アニメーション制作統括:松倉友二

アニメーション制作:J.C.STAFF

キャスト

斬札ウィン:鵜澤正太郎

アビスベル=ジャシン帝:羽多野渉

ニイカ:菱川花菜

クリスタ:井上ほの花

TM and (C)2024, Wizards of the Coast, Shogakukan, WHC, ShoPro