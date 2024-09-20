体験型推理ゲーム「マーダーミステリー・オブ・ザ・デッド」がTVアニメ化。11月13日よりABCテレビ、TOKYO MXで放送される。

“マーダーミステリー”はプレイヤーが登場人物の一員となり、他のプレイヤーと協力しながら殺人事件などの謎を解いていく体験型推理ゲーム。秋口ぎぐるが手がけた「マーダーミステリー・オブ・ザ・デッド」は、ゾンビ化ウィルスの感染拡大により文明が崩壊した世界でさまざまな謎が展開される。アニメではゾンビパンデミックで崩壊した世界の東急歌舞伎町タワーを舞台に、6人の少女たちがタワー内で起こる殺人事件や、襲い掛かる謎と秘密に立ち向かっていく。

記憶を失った主人公・天野ミコト役を佳原萌枝が務めるほか、久世蘭奈役でLynn、児玉夕役で安野希世乃、篠原史香役で河瀬茉希、荒牧莉莉役で巻野椿、ムルムル役で遠野ひかる、るみな役で朝日奈丸佳が出演。シリーズ構成を原作者の秋口、脚本をみかみてれんが手がけ、監督は石井友博が務める。9月23日13時からは佳原、Lynn、安野、朝日奈が出演する特番が 、ABCアニメーション公式YouTubeチャンネルで生配信される。

「マーダーミステリー・オブ・ザ・デッド」

放送情報

TOKYO MX：2024年11月13日（水）より毎週水曜日25:00～

ABCテレビ2024年11月13日（水）より毎週水曜日27:14～

スタッフ

原案：秋口ぎぐる・森川秀樹（グループSNE・cosaic刊）

シリーズ構成：秋口ぎぐる

脚本：みかみてれん

監督：石井友博

製作：株式会社 ABCアニメーション、バルス株式会社

キャスト

天野ミコト：佳原萌枝

久世蘭奈：Lynn

児玉夕：安野希世乃

篠原史香：河瀬茉希

荒牧莉莉：巻野椿

ムルムル：遠野ひかる

るみな：朝日奈丸佳

(c)MURDER MYSTERY OF THE DEAD／マーダーミステリー・オブ・ザ・デッド製作委員会