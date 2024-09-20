auは9月20日より、スマホトクするプログラムを利用してiPhone 14（128GB）を購入する際の支払額を改定し、実質負担額の11,000円引き下げを行った。

iPhone 14

iPhone 14（128GB）の機種代金は127,900円。この代金じたいに変更はなく、スマホトクするプログラムの支払額を見直すことで、同プログラムを利用して端末を購入後、13～25カ月目の間に端末を返却した際の実質負担額を44,047円から33,047円に引き下げている。

なお、au Online ShopでiPhone 14（128GB）を購入する場合、5G機種変更オトク割／au Online Shopおトク割が適用され、最終的な実質負担額はさらにおさえられる。契約形態ごとのスマホトクするプログラム利用時の支払額と最終的な実質負担額は以下のとおり。

機種変更／povo1.0からの乗りかえ 5G機種変更オトク割：5,500円引き 支払額：初回1,213円＋月額1,197円×22回＋最終回94,853円 実質負担額：27,547円

新規契約 au Online Shop お得割：11,000円引き 支払額：初回971円＋月額958円×22回＋最終回94,853円 実質負担額：22,047円

他社／povo2.0／UQ mobileからの乗りかえ au Online Shop お得割：33,000円引き 支払額：初回3円＋月額2円×22回＋最終回94,853円 実質負担額：47円



au Online Shopでは現在、iPhone 14（128GB）はパープル／ミッドナイト／スターライトの在庫があり、購入可能。ブルー／イエロー／（PRODUCT)REDは在庫終了となっている。