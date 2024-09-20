しげの秀一原作によるTVアニメ「MFゴースト」1st Seasonの全12話が、9月29日までYouTubeチャンネル・フル☆アニメTVにて期間限定で無料公開されている。

これは、TVアニメ第2期「『MFゴースト』2nd Season」が10月6日よりTOKYO MX、アニマックスほかにて放送されることを記念したもの。「MFゴースト」で描かれるのは、近未来の日本を舞台にした公道の自動車レース。英国から渡航した片桐夏向が、ポルシェ、ランボルギーニ、フェラーリらハイパワーマシンを駆るライバルたちに、トヨタ86GTで立ち向かっていく。なお劇中にはしげのの代表作「頭文字D」のキャラクターも多数登場している。アニメ第2期では、第1期にてその予選まで描かれた第2戦・芦ノ湖GTでの走りが描かれる。

TVアニメ「『MF ゴースト』2nd Season」

放送情報

TOKYO MX：2024年10月6日（日）より毎週日曜日24:00～

RKB毎日放送：2024年10月6日（日）より毎週日曜日25:20～

BS11：2024年10月6日（日）より毎週日曜日24:00～

読売テレビ：2024年10月7日（月）より毎週月曜日25:59～

テレビ愛知：2024年10月8日（火）より毎週火曜日25:30～

アニマックス：2024年10月12日（土）より毎週土曜日23:30～

配信情報

Lemino、Prime Videoでは先行配信

その他サービスでも順次配信予定

スタッフ

原作：しげの秀一（講談社「ヤングマガジン」連載）

監督：中智仁

シリーズ構成：山下憲一

脚本：山下憲一、稲荷明比古

キャラクターデザイン：恩田尚之

総作画監督：恩田尚之、坂本千代子、油井徹太郎

3Dディレクター：内田博基

プロップデザイン：新谷真昼

美術監督・設定：明石聖子（STUDIO uni）

色彩設計：田中千春

撮影監督：林幸司（ハヤブサフィルム）

編集：廣瀬清志（editz）

音楽：土橋安騎夫

音響監督：三間雅文

音響効果：小山健二（SOUND BOX）

音響制作：テクノサウンド

アニメーション制作：FelixFilm

CG アニメーション制作：FelixFilm / directrain

製作：MFゴースト製作委員会

キャスト

片桐夏向（カナタ・リヴィントン）：内田雄馬

西園寺恋：佐倉綾音

相葉瞬：小野大輔

ミハイル・ベッケンバウアー：神谷浩史

大石代吾：浪川大輔

赤羽海人：諏訪部順一

石神風神：安元洋貴

沢渡光輝：逢坂良太

八潮翔：田邊幸輔

北原望：芹澤優

坂本雄大：櫻井トオル

大谷洋介：石川界人

ジャクソン・テイラー：中村悠一

前園和宏：宮園拓夢

柳田拓也：坂田将吾

E.ハンニネン：三宅健太

諸星瀬名：八代拓

緒方：畠中祐

リョウ・タカハシ：子安武人

高橋啓介：関智一

上有史浩：細井治

秋山渉：松本保典

武内樹：岩田光央

池谷浩一郎：矢尾一樹

健二：高木渉

奥山広也：阪口周平

小柏カイ：神奈延年

田中洋二（実況）：光部樹

京子：飯田友子

真美：林鼓子

ナレーション：三木眞一郎

(c)しげの秀一・講談社／MFゴースト製作委員会