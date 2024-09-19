稲垣理一郎・池上遼一原作によるTVアニメ「トリリオンゲーム」の初回放送にて、第1話・2話を一挙公開。TBSほかにて10月3日25時28分より順次放送される。

放送情報に併せ、10月3日よりPrime Videoで地上波同時・単独最速配信されることも発表された。その他配信サイトでも、10月6日26時以降順次配信される。

また追加キャストとして、日本最大のITグループであるドラゴンバンクの社長・黒龍一真役に土師孝也、ドラゴンバンク社長令嬢・キリカのボディーガード兼秘書を務める長瀬役に水中雅章が決定。祁答院の秘書のアルバイトをしている女子高生・水樹役は若山詩音が演じる。

「トリリオンゲーム」はワルで頭の回転が速い人たらし・ハルと、気弱で人と話すことが苦手なパソコンオタク・ガクが企業に挑む物語。原作はビッグコミックスペリオール（小学館）で連載されている。アニメではハル役を大塚剛央、ガク役を石毛翔弥が務める。

アニメ「トリリオンゲーム」

放送情報

TBS：2024年10月3日（木）より毎週木曜日25:58～ ※初回は25:28～第1話・第2話一挙放送

AT-X：2024年10月4日（金）より毎週金曜日23:00～ ※初回は23:00～第1話・第2話一挙放送

※リピート放送は毎週火曜11:00～、毎週木曜日17:00～

サンテレビ：2024年10月3日（木）より毎週木曜日26:00～ ※初回は26:00～第1話・第2話一挙放送

HBC北海道放送：2024年10月5日（土）より毎週土曜日25:28～ ※初回は24:58～第1話・第2話一挙放送

CBCテレビ：2024年10月5日（土）より毎週土曜日26:39～ ※初回は26:58～第1話・第2話一挙放送

RKB毎日放送：2024年10月4日（金）より毎週金曜日26:50～ ※初回は26:50～第1話・第2話一挙放送

TOKYO MX：2024年10月7日（月）より毎週月曜日24:30～ ※初回は24:30～第1話・第2話一挙放送

KBS京都：2024年10月3日（木）より毎週木曜日26:00～ ※初回は26:00～第1話・第2話一挙放送

BS11：2024年10月5日（土）より毎週土曜日22:00～ ※第2話は10月6日（日）26:00～放送

配信情報

Prime Video / dアニメストア / ABEMA / Lemino / U-NEXT / アニメ放題 / Netflix / バンダイチャンネル / Hulu / ディズニープラス / FOD / DMM TV / TELASA / J:COM STREAM / milplus / WOWOWオンデマンド / アニメタイムズチャンネル / music.jp / ビデオマーケット / カンテレドーガ / クランクイン！ビデオ / Rakuten TV / HAPPY!動画

スタッフ

原作：稲垣理一郎 / 作画：池上遼一「トリリオンゲーム」（小学館ビッグコミックスペリオール連載）

監督：佐藤雄三

シリーズ構成：金月龍之介

キャラクターデザイン：土屋圭

サブキャラクターデザイン：尾崎智美

プロップデザイン：勝はるな

総作画監督：横山愛

美術ボード：上野秀行

美術設定：杉山晋史

色彩設計：中内照美

撮影監督：畑中宏信

VFXスーパーバイザー：加藤道哉

3D監督：田中康隆

2Dデザイン：鳴河美佳

編集：塚常真理子

音楽：伊賀拓郎

音楽制作：KADOKAWA

音響監督：小泉紀介

音響効果：山谷尚人

音響制作：マジックカプセル

アニメーション制作：マッドハウス

製作：アニメ「トリリオンゲーム」製作委員会

キャスト

天王寺陽（ハル）：大塚剛央

平学（ガク）：石毛翔弥

黒龍キリカ：M・A・O

祁答院一輝：東地宏樹

高橋凜々：田中有紀

黒龍一真：土師孝也

長瀬：水中雅章

水樹：若山詩音

桜：鈴木崚汰

二葉：千本木彩花

斜森：安田陸矢

巨椋：新祐樹