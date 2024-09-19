竹内まりやの約11年ぶりの全国アリーナツアー「souvenir2025 mariya takeuchi live」が2025年4月から6月まで開催される。
竹内は2021年4月より全国アリーナツアー「souvenir2021 mariya takeuchi live」を開催予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため全公演を中止に。それから約4年の時を経て実施される今回のツアーでは、2025年4月15日の愛知・ポートメッセなごや 第1展示館を皮切りに、6月25日の神奈川・Kアリーナ横浜まで、全国8都市で全14公演が行われる。
10月23日にリリースされる竹内のオリジナルアルバム「Precious Days」の初回プレス分には、アリーナツアーのチケット先行申込が可能となる“マジックカード”が封入される。
大和証券グループ Presents「souvenir2025 mariya takeuchi live」supported by エアウィーヴ
2025年4月15日（火）愛知県 ポートメッセなごや 第1展示館
2025年4月25日（金）大阪府 大阪城ホール
2025年4月26日（土）大阪府 大阪城ホール
2025年5月3日（土・祝）宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ
2025年5月10日（土）福岡県 マリンメッセ福岡 A館
2025年5月11日（日）福岡県 マリンメッセ福岡 A館
2025年5月17日（土）東京都 日本武道館
2025年5月18日（日）東京都 日本武道館
2025年5月24日（土）広島県 広島グリーンアリーナ
2025年6月3日（火）神奈川県 横浜アリーナ
2025年6月4日（水）神奈川県 横浜アリーナ
2025年6月14日（土）北海道 北海道立総合体育センター 北海きたえーる
2025年6月24日（火）神奈川県 Kアリーナ横浜
2025年6月25日（水）神奈川県 Kアリーナ横浜