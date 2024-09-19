【最新情報】2024年プロ野球、今季の戦力外通告　現役引退　自由契約　退…

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球界に入る者もいれば、一方で球界を去る者もいる。今年もプロ野球界で長らく活躍した選手たちが、現役引退を表明。惜しまれながらもユニフォームを脱ぐこととなった。ここでは、各球団が発表した今季の戦力外通告、現役引退、自由契約、退団選手、移籍情報などの一覧をまとめている。（※は育成選手。発表され次第更新）





引退表明













日付

球団

選手

ポジション





9月1日

西武

金子侑司

外野手





9月3日

西武

岡田雅利

捕手





9月5日

日本ハム

鍵谷陽平

投手





9月8日

オリックス

T-岡田

外野手





9月11日

オリックス

安達了一

内野手





9月13日

阪神

秋山拓巳

投手





9月13日

ヤクルト

青木宣親

外野手





9月15日

オリックス

比嘉幹貴

投手





9月16日

中日

田島慎二

投手





9月16日

オリックス

小田裕也

外野手





9月17日

西武

増田達至

投手





9月18日

中日

加藤翔平

外野手





9月19日

中日

砂田毅樹

投手















自由契約













日付

球団

選手

ポジション





4月4日

巨人

Ｒ．オドーア

外野手





7月5日

広島

Ｍ．レイノルズ

内野手





7月31日

ロッテ

Ｊ．フェルナンデス

投手





7月31日

ロッテ

Ｊ．ダイクストラ

投手





9月10日

日本ハム

Ａ．スティーブンソン

外野手

















退団発表













日付

球団

選手

ポジション



















戦力外通告













日付

球団

選手

ポジション



















移籍情報













日付

球団

選手

ポジション

























【了】