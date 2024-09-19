【最新情報】2024年プロ野球、今季の戦力外通告　現役引退　自由契約　退…

プロ野球 最新情報
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球界に入る者もいれば、一方で球界を去る者もいる。今年もプロ野球界で長らく活躍した選手たちが、現役引退を表明。惜しまれながらもユニフォームを脱ぐこととなった。ここでは、各球団が発表した今季の戦力外通告、現役引退、自由契約、退団選手、移籍情報などの一覧をまとめている。（※は育成選手。発表され次第更新）
引退表明
日付
球団
選手
ポジション
9月1日
西武
金子侑司
外野手
9月3日
西武
岡田雅利
捕手
9月5日
日本ハム
鍵谷陽平
投手
9月8日
オリックス
T-岡田
外野手
9月11日
オリックス
安達了一
内野手
9月13日
阪神
秋山拓巳
投手
9月13日
ヤクルト
青木宣親
外野手
9月15日
オリックス
比嘉幹貴
投手
9月16日
中日
田島慎二
投手
9月16日
オリックス
小田裕也
外野手
9月17日
西武
増田達至
投手
9月18日
中日
加藤翔平
外野手
9月19日
中日
砂田毅樹
投手
自由契約
日付
球団
選手
ポジション
4月4日
巨人
Ｒ．オドーア
外野手
7月5日
広島
Ｍ．レイノルズ
内野手
7月31日
ロッテ
Ｊ．フェルナンデス
投手
7月31日
ロッテ
Ｊ．ダイクストラ
投手
9月10日
日本ハム
Ａ．スティーブンソン
外野手
退団発表
日付
球団
選手
ポジション
戦力外通告
日付
球団
選手
ポジション
移籍情報
日付
球団
選手
ポジション
【了】