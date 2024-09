【茅ヶ崎 グルメレポ】だるま食堂-ボリューム満点！毎晩にぎわう、愛さ…

国道1号線を通ると目に飛び込んでくる、赤くて大きな看板「だるま食堂」。運転中、この看板を目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

客層が広く連日賑わいをみせる、だるま食堂の魅力に迫ります。

店長の人柄とクセになる味

赤暖簾をくぐると、店内は奥に広く、カウンター席の他にも座敷席がずらり。私が訪れた金曜日の夜はほぼ満席。常連客はもちろんのこと、学生やサラリーマン、子連れのファミリー層まで食事を楽しんでいる姿が。「地域の人に愛されている」という言葉がぴったりなお店です。

だるま食堂の魅力は自家製メニューが多いところ。ラーメンのスープに使われる醤油も、チャーシューも、店長のこだわりが光る自家製のもの。ニンニクが効いているメニューが多いのも、店長の好みでしょうか。お酒がいつもよりすすんでしまいます!

また、混雑時のバタバタしている中でも、料理をしている合間にカウンターに座っているお客さんとの話に耳を傾けたり、出来るときは会話をしたり。気が付けば店長との会話から、見知らぬお客さん同士で会話がスタートなんてことも。スタッフさんもニコニコとした接客で、居心地のいい空間が広がっています。

店長のこだわりと優しさが溢れるだるま食堂。人気の理由が分かります。

個性あふれる豊富なメニュー

チャーハン 693円(税込)濃いめの味付けで、食欲そそるチャーハン。ニンニクも程よく効いていて癖になる味です。家族でシェアできる大皿チャーハンもオススメ。

ラーメン 693円(税込)自家製熟成醤油の風味が魅力のラーメン。味変用のサバの出汁が付いていて、これを入れるとガラリと味が変化します。自家製チャーシューも美味!

みそラーメン+半だるま丼セット 1,287円(税込)男性に人気のラーメン+チャーハン or だるま丼セット。組み合わせ多数なので、悩んでしまうこと間違いなし。味付けされた豚バラ肉が乗っているだるま丼も人気メニュー。

餃子 462円(税込)おつまみにもってこいの、もっちりジューシーな餃子。優しい味で、子ども達にも大人気。

定期的に新しいメニューを開発

「オススメはチャーハンです!」笑顔で話してくれた店長に、おいしさの秘密はなんですか?と伺ったところ、カウンターに座っていた常連さんが「店長の愛情だよ」と即答してくれました。なるほど、愛情たっぷりの料理がこのお店の人気を生みだしているのですね。

定期的に新しいメニューを考えるのが好きだという店長。試行錯誤して開発したメニューは期間限定で提供されることが多いと言います。現在提供中のものは5種類。気になったものがあったらお早めに!

また、釣り好き店主が釣ってきた魚が、お刺身として提供されることもあるそうです。サプライズメニューはInstagramで告知されるので、こまめにチェックしてみてくださいね!

家族で外食したいな、がっつり食べたいな、ちょっと吞んでいきたいな…。どんな時にもぴったりなだるま食堂に、ぜひ足を運んでみてください。

店舗紹介

【だるま食堂】

■住所:〒253-0061 神奈川県茅ヶ崎市南湖1丁目1-29■電話番号:0467-85-1657■営業時間:火~木:18:30~22:30金曜日:18:30~23:00土・日:11:30~15:00、18:00~23:00定休日:月曜日※駐車場:提携コインパーキング有

