XGの「WOKE UP」のリミックスバージョン「WOKE UP REMIXX（PROD BY JAKOPS）」が9月20日に配信リリースされる。
「WOKE UP」は今年5月にリリースされたオールラップソング。リミックスはXGが所属するXGALXの代表であり、総括プロデューサーを務めるJAKOPS（SIMON JUNHO PARK）が現在開催中のXG初のワールドツアー「XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”」内で自らDJとしてプレイしたことでも話題を呼んでいたもので、Jay Park、OZworld、AKLO、Paloalto、VERBAL（m-flo）、Awich、Tak、Dok2という日韓のラッパー8名が参加している。
XG「WOKE UP REMIXX（PROD BY JAKOPS）」収録曲
01. INTRO
02. WOKE UP REMIXX［PROD BY JAKOPS］（FEAT. Jay Park, OZworld, AKLO, Paloalto, VERBAL, Awich, Tak, Dok2）
03. WOKE UP REMIXX（Acapella）
04. WOKE UP REMIXX（Instrumental）