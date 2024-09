XGの「WOKE UP」のリミックスバージョン「WOKE UP REMIXX(PROD BY JAKOPS)」が9月20日に配信リリースされる。

「WOKE UP」は今年5月にリリースされたオールラップソング。リミックスはXGが所属するXGALXの代表であり、総括プロデューサーを務めるJAKOPS(SIMON JUNHO PARK)が現在開催中のXG初のワールドツアー「XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”」内で自らDJとしてプレイしたことでも話題を呼んでいたもので、Jay Park、OZworld、AKLO、Paloalto、VERBAL(m-flo)、Awich、Tak、Dok2という日韓のラッパー8名が参加している。

XG「WOKE UP REMIXX(PROD BY JAKOPS)」収録曲

01. INTRO

02. WOKE UP REMIXX[PROD BY JAKOPS](FEAT. Jay Park, OZworld, AKLO, Paloalto, VERBAL, Awich, Tak, Dok2)

03. WOKE UP REMIXX(Acapella)

04. WOKE UP REMIXX(Instrumental)