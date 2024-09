BMSGの主催ライブイベント「BMSG FES'24」のテーマソングが明日9月18日に3曲同時リリースされることが決定した。

毎年「BMSG FES」の開催に合わせて制作されているテーマソングを、今年はSKY-HI、Novel Core、Aile The Shotaの3人がプロデューサーとなり制作。所属アーティスト23名がコラボレーションした3チーム編成となっており、SKY-HI率いるBMSG SKY、Novel Core率いるBMSG GAIA、Aile The Shota率いるBMSG MARINEがそれぞれの感性を発揮した三者三様の楽曲が、BMSG設立4周年を迎える明日のタイミングで同時リリースされる。また今回のチーム決めは3人のリーダーがトランプを用いて8人、8人、7人でチームメンバーを選定。チーム分けの模様はBMSGの新ファンコミュニティアプリ・B with Uおよびオンラインサウン・B-Townで視聴できる。各プロデューサーはそれぞれのチームにまつわるコメントを発表している。

なお明日19:00にはBMSGのYouTube公式チャンネルでミュージックビデオがプレミア公開される。BMSGの新オフィスで撮影された本MVでは、各フロアで各楽曲のテーマに合わせた世界観を表現。プレミア公開を前にティザー映像が公開されたので、気になる人はチェックしておこう。

Aile The Shota(BMSG MARINEプロデューサー) コメント

BMSG MARINE。結成時、そして楽曲が完成した時、何度も何度も、必然的にこのメンバーが集まったなと確信しました。

メンバーの一人一人に捧げる音楽、言葉。LEOにも作詞に協力してもらいました。

それぞれの記憶や過去に誇りを持って、涙や思い出を抱きしめる。

「あの日の僕へ。今の僕の叫びが、届きますように。」

名曲をあなたに。

BMSG MARINE「Memoria」

プロデューサー:Aile The Shota、MONJOE、LOAR、Hiromu

メンバー:Aile The Shota、LEO、KAIRYU、TAKUTO、HAYATO、edhiii boi、KANON

SKY-HI(BMSG SKYプロデューサー) コメント

BMSGは4周年を記念して、三つのシャッフルユニットを結成しました。

そうです、壮大な遊びです笑。

我々BMSG SKYは、やはり今までのNew Chapter、EAST/WESTの系譜を踏襲しつつ、2000年代中頃のHIPHOPのフレーバーを足して、更に遊び心のあるラップミュージックを提唱します。

歌唱メンバーがマイクをパスするたびにガラッと雰囲気の変わるこの楽曲、リピート必須です!

BMSG SKY「Swan's War」

プロデューサー:SKY-HI、Ryosuke "Dr.R" Sakai

メンバー:SKY-HI、MANATO、RYUHEI、NAOYA、SEITO、RYUKI、REIKO、RUI

Novel Core(BMSG GAIAプロデューサー) コメント

BMSG GAIAは、なんといってもメンバーの個のパワーがえげつないチームだったので、各パラメータの振り切り具合をどうまとめるかが全てでした。

ヒップホップとロックをルーツに持つ自分らしく、ミクスチャーのトラックを基盤に、歌割りでメンバーの過去のストーリーや繋がりを回収しながら、ここぞという湧きポイントを散りばめました。

BMSGアーティストを応援してくれているあなたなら、にやっとする箇所が沢山あるはずです(笑)。

BMSG GAIA「Glitch」

プロデューサー:Novel Core、Chaki Zulu

メンバー:Novel Core、SOTA、SHUNTO、JUNON、RYOKI、RAN、EIKI、TAIKI