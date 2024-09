来年2月2日に東京・Spotify O-EAST、11日に東京・ティアラこうとう 大ホールにてテイチクエンタテインメントの創立90周年を記念したライブイベントが開催される。

2月2日は怒髪天の結成40周年記念を兼ねた合同企画「テイチクよ今夜も有難う」を実施。怒髪天とゆかりのある根本要(スターダスト☆レビュー)、JILL(PERSONZ)、渡瀬マキ(LINDBERG)、はなわ、佐々木亮介(a flood of circle)らがパフォーマンスを繰り広げる。一方2月11日はテイチク90年の歩みをさまざまな歌で振り返るコンサート「テイチクアワー ~こころのこだま~」を開催。川中美幸、天童よしみ、島津亜矢、前川清、山本譲二、北山たけしら演歌歌手を中心にしたアーティストたちが名曲を届ける。

またテイチクは11月4日に東京・増上寺にて行われる「浜松町ハーベストフェスタ浜祭2024」とのコラボ企画も実施。メインステージにて公開生放送される文化放送「くにまる食堂」にテイチクゆかりのアーティストがゲスト出演するほか、テイチク90周年ブースの出展、オリジナルグッズの販売、比嘉栄昇(BEGIN)が手がけたテイチク70周年記念曲「こころのこだま」の合唱などが行われる予定だ。

テイチクエンタテインメント90周年×怒髪天40周年共同企画「テイチクよ今夜も有難う」

2025年2月2日(日)東京都 Spotify O-EAST

<出演者>

怒髪天 / 川中美幸 / 山本譲二 / 根本要(スターダスト☆レビュー) / JILL(PERSONZ) / 渡瀬マキ(LINDBERG) / はなわ / 佐々木亮介(a flood of circle) / and more

テイチク創立90周年コンサート「テイチクアワー ~こころのこだま~」

2025年2月11日(火・祝)東京都 ティアラこうとう 大ホール

<出演者>

川中美幸 / 天童よしみ / 島津亜矢 / 前川清 / 山本譲二 / 北山たけし / 半田浩二 / 藤野とし恵 / チェウニ / おおい大輔 / 三門忠司 / 永井みゆき / 浜博也 / 小桜舞子 / 山口ひろみ / あさみちゆき / 松原健之 / 杜このみ / 服部浩子 / 三丘翔太 / 伊達悠太 / 美貴じゅん子 / 木川尚紀 / 真田ナオキ / 青山新 / ゆあさみちる / 東京力車 / 新☆ハッピー&ブルー / and more

浜松町ハーベストフェスタ浜祭2024「くにまる食堂」公開生放送

2024年11月4日(月・振休)東京都 増上寺 メインステージ

<出演者>

野村邦丸 / 坂口愛美 / 春風亭一蔵 / 水谷加奈 / カンニング竹山 / 内藤剛志 / 久保朱莉

ゲスト:川中美幸 / 増子直純(怒髪天) / あさみちゆき / 松原健之 / 杜このみ / 三丘翔太 / 青山新