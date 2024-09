My Little Loverが12月21日に千葉・ヒルトン成田でディナーショー「My Little Lover☆acoakko live, songs for Christmas dinner」を開催する。

My Little Loverは1995年にデビューし、わずか3カ月の間に代表曲となる「Man & Woman」「白いカイト」「Hello, Again ~昔からある場所~」を連続リリース。1stアルバム「evergree」がダブルミリオンのセールスを記録した。これまでに発表されたシングル曲はほとんどがCMやドラマなど多くのタイアップに採用され、Akko(Vo)の透明感あふれる歌声が多くのリスナーの心をつかんでいる。

マイラバは来年5月にデビュー30周年を迎えるベテランながら、ディナーショーを行うのは今回が初めてのこと。ショーの前にはヒルトン成田の総料理長、トック・ブランシュ国際倶楽部会長、齋藤裕之によるスペシャルディナーがふるまわれる。1日2部制となっており、1回目が16:00、2回目が19:20にディナータイムが始まる。価格は2万5000円で、参加予約はヒルトン成田のオフィシャルサイトにて受け付けている。なおディナーショーのチケット付きの宿泊プランも用意されている。

My Little Lover☆acoakko live, songs for Christmas dinner

2024年12月21日(土)千葉県 ヒルトン成田 2階ロイヤルホール

[1部]OPEN 15:00 / DINNER START 16:00 / SHOW START 17:00

[2部]OPEN 18:30 / DINNER START 19:20 / SHOW START 20:20