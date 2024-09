劇場版「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」の第5弾入場者特典として、「『ドラマチックLOVE』ときめきアソートカード(A5)」が9月20日より配布される。

シリーズ第1作「KING OF PRISM by PrettyRhythm」のエンディングテーマで、最新作で初めてCGライブ化された楽曲「ドラマチックLOVE」。入場者特典のカードには、そのCGカットが敷き詰めるようにデザインされている。2週間限定で配布予定だ。なお「ドラマチックLOVE」は9月18日発売のCDアルバム「【KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-『We are SePTENTRION!!!!!!!』」にも収録されている。

(c)T-ARTS/syn Sophia/エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロ/KING OF PRISM Project