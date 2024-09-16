加藤和恵原作によるTVアニメ「青の祓魔師 雪ノ果（ゆきのはて）篇」の本PVが公開された。
本PVには霧隠シュラをはじめ、各キャラクターの印象的なセリフを収録。映像の後半では、Reolによるオープニングテーマ「RE RESCUE」をバックに激しい戦闘シーンも映し出される。
また9月28日・29日の2日間限定でU-NEXT、Hulu、dアニメストアにて「雪ノ果篇」第1話のWeb先行上映会も実施。詳しい視聴方法はアニメ公式サイトのニュースページで確認を。
10月5日より放送される「雪ノ果篇」は、3月まで放送された「青の祓魔師 島根啓明結社篇」の続編。運命と対峙する霧隠シュラの物語が描かれるほか、正十字騎士團の闇が浮かび上がる。
これらの新情報は、本日9月16日に開催されているイベント「Aniplex Online Fest 2024」にて発表されたもの。イベントの模様はYouTubeのアニプレックスチャンネルにて視聴できる。
TVアニメ「青の祓魔師 雪ノ果（ゆきのはて）篇」
放送情報
TOKYO MX：2024年10月5日（土）より毎週土曜日24:30～
BS11：2024年10月5日（土）より毎週土曜日24:30～
群馬テレビ：2024年10月5日（土）より毎週土曜日24:30～
とちぎテレビ：2024年10月5日（土）より毎週土曜日24:30～
東海テレビ：2024年10月5日（土）より毎週土曜日26:15～
MBS：2024年10月5日（土）より毎週土曜日26:38～
北海道文化放送：2024年10月8日（火）より毎週火曜日25:35～
RKB毎日放送：2024年10月8日（火）より毎週火曜日25:58～
配信情報
U-NEXT / Hulu / dアニメストア / アニメ放題 / アニメタイムズ / ABEMA / FOD / DMM TV / バンダイチャンネル / Lemino / Prime Video / Netflix / TVer / MBS動画イズム / TELASA / J:COM STREAM / auスマートパスプレミアム / milplus
スタッフ
原作：加藤和恵（集英社「ジャンプ SQ.」連載）
監督：吉田大輔
シリーズ構成：大野敏哉
キャラクターデザイン・総作画監督：大東百合恵
アクション作画監督：平山貴章 / 友田政晴
美術監督：清水友幸
色彩設計：堀川佳典
CG ディレクター：さいとうつかさ
撮影監督：松井伸哉
編集：神宮司由美
音楽：KOHTA YAMAMOTO / 澤野弘之
音響監督：若林和弘
音響制作：楽音舎
アニメーションプロデューサー：青木誠
クリエイティブプロデューサー：三田圭志
アニメーション制作：スタジオヴォルン
キャスト
奥村燐：岡本信彦
奥村雪男：福山潤
杜山しえみ：花澤香菜
勝呂竜士：中井和哉
志摩廉造：遊佐浩二
三輪子猫丸：梶裕貴
神木出雲：喜多村英梨
クロ：高垣彩陽
霧隠シュラ：佐藤利奈
アーサー・A・エンジェル：小野大輔
ルーイン・ライト：関智一
ルシフェル：内山昂輝
メフィスト・フェレス：神谷浩史
藤本獅郎：平田広明
(c)加藤和恵/集英社・「青の祓魔師」製作委員会