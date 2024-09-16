加藤和恵原作によるTVアニメ「青の祓魔師 雪ノ果（ゆきのはて）篇」の本PVが公開された。

本PVには霧隠シュラをはじめ、各キャラクターの印象的なセリフを収録。映像の後半では、Reolによるオープニングテーマ「RE RESCUE」をバックに激しい戦闘シーンも映し出される。

また9月28日・29日の2日間限定でU-NEXT、Hulu、dアニメストアにて「雪ノ果篇」第1話のWeb先行上映会も実施。詳しい視聴方法はアニメ公式サイトのニュースページで確認を。

10月5日より放送される「雪ノ果篇」は、3月まで放送された「青の祓魔師 島根啓明結社篇」の続編。運命と対峙する霧隠シュラの物語が描かれるほか、正十字騎士團の闇が浮かび上がる。

これらの新情報は、本日9月16日に開催されているイベント「Aniplex Online Fest 2024」にて発表されたもの。イベントの模様はYouTubeのアニプレックスチャンネルにて視聴できる。

TVアニメ「青の祓魔師 雪ノ果（ゆきのはて）篇」

放送情報

TOKYO MX：2024年10月5日（土）より毎週土曜日24:30～

BS11：2024年10月5日（土）より毎週土曜日24:30～

群馬テレビ：2024年10月5日（土）より毎週土曜日24:30～

とちぎテレビ：2024年10月5日（土）より毎週土曜日24:30～

東海テレビ：2024年10月5日（土）より毎週土曜日26:15～

MBS：2024年10月5日（土）より毎週土曜日26:38～

北海道文化放送：2024年10月8日（火）より毎週火曜日25:35～

RKB毎日放送：2024年10月8日（火）より毎週火曜日25:58～

配信情報

U-NEXT / Hulu / dアニメストア / アニメ放題 / アニメタイムズ / ABEMA / FOD / DMM TV / バンダイチャンネル / Lemino / Prime Video / Netflix / TVer / MBS動画イズム / TELASA / J:COM STREAM / auスマートパスプレミアム / milplus

スタッフ

原作：加藤和恵（集英社「ジャンプ SQ.」連載）

監督：吉田大輔

シリーズ構成：大野敏哉

キャラクターデザイン・総作画監督：大東百合恵

アクション作画監督：平山貴章 / 友田政晴

美術監督：清水友幸

色彩設計：堀川佳典

CG ディレクター：さいとうつかさ

撮影監督：松井伸哉

編集：神宮司由美

音楽：KOHTA YAMAMOTO / 澤野弘之

音響監督：若林和弘

音響制作：楽音舎

アニメーションプロデューサー：青木誠

クリエイティブプロデューサー：三田圭志

アニメーション制作：スタジオヴォルン

キャスト

奥村燐：岡本信彦

奥村雪男：福山潤

杜山しえみ：花澤香菜

勝呂竜士：中井和哉

志摩廉造：遊佐浩二

三輪子猫丸：梶裕貴

神木出雲：喜多村英梨

クロ：高垣彩陽

霧隠シュラ：佐藤利奈

アーサー・A・エンジェル：小野大輔

ルーイン・ライト：関智一

ルシフェル：内山昂輝

メフィスト・フェレス：神谷浩史

藤本獅郎：平田広明

(c)加藤和恵/集英社・「青の祓魔師」製作委員会